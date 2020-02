GP Vietnam: completati i lavori sul circuito di Hanoi

Nonostante l’avanzare del coronavirus minacci lo svolgimento della prima gara ufficiale, sul circuito di Hanoi i lavori procedono di gran lena

“Il GP del Vietnam si correrà”. Gli organizzatori dell’evento sono sicuri che vedrà la luce nella data indicata, prevista per il 5 Aprile, e annunciano il completamento del circuito. L’ultima sezione del tracciato, che avrà una lunghezza di 5,6 chilometri, è stata posata nel corso della passata settimana, quando hanno preso forma anche tutte le infrastrutture necessarie a ospitare i team e gli appassionati.

ENTUSIASMO PER L’ARRIVO DELLA FORMULA 1

“Questo rappresenta una pietra miliare per noi, mentre ci avviciniamo alla messa in scena del primo fine settimana di fare in Vietnam, tra poco più di un mese. Siamo entusiasti di assistere allo straordinario spettacolo della Formula 1 che per la prima volta correrà su questa pista”.

Con queste parole, Le Ngoc Chi ha descritto la propria eccitazione per l’enorme evento in programma, a cui la Vietnam Grand Prix Corporation ha lavorato con cura. Per Hanoi si tratterà di un momento di grande orgoglio, oltre che di un tributo più che onorevole al lavoro svolto da tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del circuito. Il nuovo tracciato sfrutterà le strade locali unite ad alcuni settori costruiti appositamente per andare a creare il layout della nuova pista.

“Con l’aiuto di tutti coloro che hanno lavorato per Tilke e grazie alla divisione del Motorsport della Formula 1, siamo fiduciosi che questa pista sarà una delle più eccitanti e più impegnative. Non vediamo l’ora che diventi presto una delle preferite dei fan”.

IL CORONAVIRUS MINACCIA IL GP DEL VIETNAM

Purtroppo, gli allarmismi relativi all’avanzare del coronavirus stanno mettendo a rischio diversi appuntamenti del mondiale, tra cui proprio quello del Vietnam. Nonostante tutto, gli organizzatori del Gran Premio del Vietnam hanno dichiarato che l’evento si terrà ugualmente: “I preparativi stanno procedendo come previsto. La gara di Formula 1 a Hanoi si terrà. Stiamo monitorando la situazione molto da vicino e, se ci saranno alcuni cambiamenti, li annunceremo alla stampa.

Il Gran Premio del Vietnam dovrebbe quindi essere svolto regolarmente, o perlomeno questo è quanto è stato dichiarato dagli organizzatori dell’evento. In un momento così caotico nulla è ancora stato deciso e diverse sono le tappe che potrebbero saltare. Provvedimenti adeguati saranno comunque presi quanto prima, anche se la riorganizzazione del mondiale potrebbe essere più difficile del previsto.