GP Ungheria, Perez: “Un risultato eccellente”

Si concluda con in terza piazza il GP d’Ungheria di Sergio Perez, grazie a un’ottimo feeling con la RB19, dietro a uno spettacolare Norris

Una rimonta d’antonomasia quella messa in pista dal messicano della Red Bull, che dimostra la differenza tra la monoposto di Milton Keynes e il resto della griglia. Perez, partendo dalla nona posizione, è riuscito a concludere il GP d’Ungheria conquistando la medaglia di bronzo e tornando al podio dopo la deludente gara a Silverstone. Dopo il Gran Premio del Belgio, il pilota messicano dovrà sfruttare la pausa per capire cosa è mancato nella sua stagione e come poter competere o mettere in difficoltà Verstappen nella lotta per il titolo mondiale. Perez dovrà anche dimostrare di poter stare in Red Bull anche la prossima stagione. Perez dovrà anche dimostrare di avere il potenziale per rimanere in Red Bull anche nella prossima stagione.

La decisione di partire con gomme hard ha giovato alla gara di Checo il quale, grazie anche al forte degrado dei piloti in pista, è riuscito a lottare per le posizioni di vertice in pochi giri. Dopo la prima sosta, avvenuta un giro dopo il compagno di scuderia, il messicano scende dalla seconda alla settima posizione. Dopo il secondo pit stop, Perez, parte alla caccia del podio e instaura un corpo a corpo con Piastri, riuscendo a vincerlo e andando a conquistare l’ultima posizione disponibile nel podio. Il GP d’Ungheria si conclude con il messicano terzo e con il titolo di driver of the day in tasca.

Le dichiarazioni del pilota

Checo , intervistato dai giornalisti, dichiara che: “Ci stavamo avvicinando al secondo posto, ma la pista sporca e i doppiati mi hanno rallentato. Sono riuscito a recuperare verso la fine, ma ormai era troppo tardi. È stata un’ottima gara e la strategia messa in atto dal team mi ha aiutato a guadagnare posizioni. Questo tipo di giornate aiutano il morale; d’ora in avanti dovrò puntare sempre al podio“. Parlando della lotta con Piastri, Perez, spiega: “Avevamo delle gomme molto simili e quindi ho attaccato e ci siamo toccati in curva 1 e 2, ma per il resto è stata una lotta corretta“.