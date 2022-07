GP d’Ungheria, Russell: “Una grande prestazione”

George Russell è stato protagonista di un perfetto GP d’Ungheria, è arrivato terzo al traguardo, riuscendo a mostrare di che stoffa è fatto

Una gara perfetta per il giovane Russell che ha concluso questo GP d’Ungheria al terzo posto. George ha saputo sfruttare tutte le possibilità, pole il sabato e terzo alla domenica, grazie anche agli errori del muretto Ferrari. Per il secondo GP di fila il podio è formato da Verstappen, Hamilton e Russell. La coppia Mercedes ha mostrato come la W13, grazie agli sforzi dei loro ingeneri, sia nettamente migliorata andando a rafforzarsi come terza forza del campionato. Per la Mercedes si tratta del 11 podio stagionale. La scuderia di Brackley è finalmente riuscita a correggere i problemi della W13. Che la vittoria sia dietro l’angolo?

Mega job George!!! Brilliant performance!!! That’s P3 and a double podium for the Team! 💪💪💪 pic.twitter.com/1udPxcFikg — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 31, 2022

Il pilota inglese, partito dalla pole position, è rimasto in prima posizione per 30 giri per poi venir sorpassato da Leclerc. Dopo la seconda girandola di pit stop Russell con gomme medie è riuscito a sorpassare il monegasco, in crisi di gomme, issandosi in terza posizione. Riuscendo poi a salire in seconda posizione grazie al pit stop di Sainz. Al 65° giro l’inglese ritorna in terza piazza, a causa del sorpasso di Hamilton, rimanendo nella stessa posizione fino alla fine della gara. In classifica generale, Russell, cementifica la quarta posizione nel mondiale piloti con un bottino di 158 punti, invece la Mercedes si trova terza, a 304 punti, in classifica costruttori.

Le parole del pilota

Intervistato a fine gara, Russell, rivela: “All’inizio con le gomme soft pensavo , grazie alla pioggia leggera, che fosse la scelta giusta, con le gomme medie invece ho faticato a causa dell’aumentare della pioggia. Nonostante tutto però è stata una grandissima prestazione, pole position ieri e podio oggi, sono molto fiero del nostro lavoro.” Alla domanda sulla situazione degrado gomme, l’inglese, parla dicendo: “Avrei potuto fare di meglio nella gestione di gomme, siamo rientrati troppo presto e ci siamo mangiati le gomme cercando di recuperare, comunque sono soddisfatto del podio“.