GP Ungheria, Verstappen: “È stato difficile”

Il nuovo format delle qualifiche regala ai tifosi dei risultati sorprendenti e crea una particolare attesa per la gara di domenica. Verstappen, il dominatore incontrastato della stagione, conquista la seconda posizione del GP d’Ungheria. Lewis Hamilton, in versione “Il ritorno del re“, conquista la pole e tiene dietro il campione del mondo in carica. L’olandese partirà, per la gara, con una motivazione in più, oltre a conquistare l’ottava vittoria stagionale andrebbe a vendicare la gara in terra ungherese del 2019. Dopo una striscia di cinque pole position di fila, Verstappen, non partirà dal palo e dovrà inseguire la prima piazza. Red Bull si dovrà adattare e agire di conseguenza per andare a riparare i risultati del sabato.

Verstappen, nel nuovo format di qualifiche, non dimostra mai quella dominanza a cui ha abituato i tifosi, ritrovandosi sempre a inseguire la prima posizione. L’olandese sembra non aver giovato del cambiamento, che si ripeterà anche a Monza, non potendo scegliere la tipologia di pneumatico da utilizzare. Red Bull già dalle prove libere sembrava non avere un ritmo da schiacciasassi e i risultati delle qualifiche mostrano che nella pista ungherese, la scuderia di Milton Keynes, dovrà faticare per conquistare la vittoria.

Le dichiarazioni di Verstappen

Alle domande di rito dopo le qualifiche, Super Max ha spiegato che: “Ho faticato per tutto il weekend a trovare un buon bilanciamento. È stato difficile trovare un buon ritmo in qualifica. Il mio primo tentativo in Q3 è stato buono, ma nel secondo ho avuto difficoltà, non trovando mai il giusto feeling e perdendo il posteriore. Sono in seconda posizione, ma con la monoposto che abbiamo, dovremmo essere in pole. Il risultato di domani dipenderà dalla temperatura; farà caldo e sarà difficile gestire le gomme posteriori. La mancanza di feeling non dipende dagli aggiornamenti, anzi credo che funzionino, ma non siamo riusciti a mettere in pratica il tutto“.