GP Ungheria, qualifiche: pole al re dell’Hungaroring

Il format delle qualifiche diverte e mischia le carte in tavola: sarà Lewis Hamilton a partire in pole nel GP d’Ungheria

Dopo un venerdì sotto le aspettative, Verstappen va alla ricerca della sesta pole position consecutiva, ma il tentativo non va a buon fine. Super Max continua a infrangere record, ma questa volta tocca a Hamilton: il re d’Ungheria si risveglia e conquista la pole position. Qualifiche particolari quelle del GP d’Ungheria, che vede la sperimentazione di un nuovo format. Tali modifiche saranno applicate anche al fine settimana di Monza e serviranno per decidere che strada percorrere nella stagione 2024, verso una Formula 1 più sostenibile.

Un’entusiasmante Q1

Si apre la sessione con tutti i piloti su mescola dura, come previsto dal format del weekend. Primo tentativo ottimo per Valtteri Bottas, che si posiziona in vetta alla classifica dei tempi. Segue Verstappen, davanti alle due Mercedes e a Piastri. Più indietro le Ferrari, con Leclerc in nona e Sainz tredicesimo, ma tutti i piloti sono attesi per il secondo push. Alcuni crono vengono eliminati per track limits, nonostante ciò diversi tempi vengono migliorati tra cui quello del Campione del Mondo in carica.

Molte scuderie decidono di non salvare il secondo treno di pneumatici bianchi per assicurarsi un posto in Q2. Si portano dunque davanti a tutti Zhou con il miglior tempo, Perez secondo e Leclerc terzo. Si aggiunge a loro Sainz mentre Norris subisce la cancellazione del proprio crono. Tuttavia, a un minuto e mezzo dal termine, nulla è ancora deciso: numerosi piloti devono ancora fare il proprio ultimo tentativo. Grazie a un buon giro, Hamilton riesce a superare il taglio, al contrario del compagno di squadra, eliminato in diciottesima posizione.

Insieme a Russell, terminano la propria qualifica anche Sargeant, Magnussen, Tsunoda e Albon. Passano in Q2, invece, Daniel Ricciardo con il quindicesimo tempo, un ottimo Hulkenberg in nona posizione e Zhou, il più veloce della sessione. L’obbligo di mescola ha dato un tocco di entusiasmo in più a questa Q1.

Colpi di scena in Q2

Dalle hard alle medie: per la Q2 l’obbligo è quello di utilizzare pneumatici gialli. Il primo tentativo è quello di Perez, che cerca il primo passaggio all’ultima sessione di qualifiche in sei Gran Premi. Si porta subito in testa, venendo successivamente superato dal solito Verstappen, quasi 4 decimi più veloce del compagno. Tra i due si posiziona Norris, che continua a confermare l’ottimo miglioramento di McLaren. Pochi secondi dopo, il britannico diventa il più veloce a seguito della cancellazione del crono del Campione in carica. Grande strappo del team di Woking, che si porta anche al secondo posto con Piastri.

Dopo una sosta ai box, i piloti si preparano al secondo tentativo. Il primo a tornare in pista è Verstappen, unico senza tempo e dunque a rischio eliminazione. Si porta in seconda posizione, alle spalle di Norris, che non tenta un secondo giro per risparmiare un set in vista del GP di domani. Tutti i piloti migliorano la propria prestazione: si salvano entrambe le Alfa Romeo e Hulkenberg. Escluso Ricciardo, insieme a entrambe le Alpine e Lance Stroll, che perde il confronto con Alonso ancora una volta. Il colpo di scena arriva però da Ferrari: il primo degli esclusi è Carlos Sainz.

Qualifiche GP Ungheria, Q3: il guizzo del campione

Per l’ultima sessione di qualifica, sarà obbligatorio usare la mescola più morbida. Ancora una volta si fa sentire McLaren, provvisoriamente in pole con Lando Norris. Il pilota di Bristol viene successivamente superato da ambo Verstappen e Hamilton, distanti poco più di un decimo tra di loro. Una prima fila – provvisoria – che ricorda la lotta per il mondiale del 2021. Leclerc commette un errore tra curva 6 e 7, portandosi in sesta posizione, alle spalle di Fernando Alonso e Sergio Perez.

L’ultimo tentativo comincia con l’uscita dai box delle due Red Bull, seguiti dal numero 16 di Ferrari. Perez non migliora, così come Verstappen, mentre Leclerc riesce ma portarsi in quarta posizione, poi superato da Piastri. Norris appena 82 millesimi più lento del Campione del Mondo, ma ciò non basta ad assicurarsi la prima fila. Ci pensa, difatti, Lewis Hamilton a scalzarlo, facendo lo stesso con Verstappen. È il sette volte iridato a interrompere la striscia di pole consecutive di Super Max. Fenomenale anche Zhou Guanyu, che partirà al fianco di Charles Leclerc in terza fila, dopo aver conquistato la quinta posizione.