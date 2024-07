GP Ungheria, Verstappen: “Ci troviamo noi ad inseguire”

Si concludono le qualifiche del GP d’Ungheria Max Verstappen che conquista la terza posizione, risultato deludente per il tre volte campione del mondo

Il riassunto della sessione di qualifiche del venerdì è uno: “la delusione del campione”. Verstappen, nonostante giri straordinari, non è riuscito a conquistare la pole position del GP d’Ungheria. L’olandese, dopo aver terminato il suo ultimo giro di qualifica, ha sfogato la sua frustrazione sul volante e non è tornato in pista dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Tsunoda. Il campione del mondo in carica partirà con una carica in più per cercare di rimontare e rovinare la festa a Norris, che partirà dalla pole position. Super Max non avrà l’aiuto di Perez, fuori a causa di un incidente durante la Q1. Questo non è un nuovo scenario, ma nella situazione attuale l’aiuto di Perez sarebbe stato prezioso.

All to play for tomorrow 🏁 It’s P3 for Max in Qualifying 👏 Checo finishes the session in P16. Result 🏁 NOR, PIA, Max P3 💪, SAI, HAM, LEC, ALO, STR, RIC, TSU#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/OrATQFTcXJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 20, 2024

Verstappen inizia le sue qualifiche conquistando la terza posizione nella prima sessione, il secondo posto nella Q2 e conclude il suo sabato in terra magiara con la terza piazza. L’olandese, che non riesce a vincere da due GP di fila, cercherà di riconquistare la vittoria e mandare un forte segnale ai pretendenti al titolo mondiale. Va ricordato che Super Max ha ancora un grosso vantaggio su Lando Norris, principale inseguitore per il titolo, ma se anche questo weekend Verstappen non riuscirà a vincere, si andrà in pausa con una grossa incognita: è solo un momento difficile o l’inizio della rincorsa dell’inglese?

Dichiarazioni del pilota

Verstappen, intervistato a fine gara, ha dichiarato che: “Siamo stati dietro un po’ tutto il weekend, ho cercato di arrivare il più vicino possibile ma non è stato sufficiente. Volevo più aderenza ma non è stato possibile. Vedremo domani cosa riusciremo a fare. Mi piace la competizione ma voglio essere davanti, al momento ci troviamo noi ad inseguire. Non mi tiro indietro ma la situazione è complicata. Nelle ultime gare la McLaren è stata forte in gara. Speriamo che domani la giornata ci aiuti“.