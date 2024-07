GP Ungheria, Norris: “Contento del giro, punto alla vittoria”

Lando Norris scatterà in pole position nel GP Ungheria, seguito da Piastri e Verstappen

Con delle qualifiche all’insegna di una leggera pioggia nel Q1, che ha causato ben due colpi di scena, la sessione è poi proseguita con pista umida. Ad avere la meglio è scattare davanti a tutti in pole position nella gara di domani è Lando Norris. Il pilota #4 beffa Verstappen, che non prova nemmeno l’ultimo giro nel corso del Q3 a causa della mancanza di gomme nuove.

McLaren targa una prima fila in Ungheria dopo numerosi anni, dimostrando una grande prova di forza. Norris ha iniziato a mostrare il suo passo già nel corso del Q2, con un tempo dove dava ben 2 decimi a Verstappen. Il giro che gli ha permesso di ottenere la pole position è 1:15:227. Le condizioni meteorologiche di domani non sono ancora certe, dunque ci sarà da divertirsi: riuscirà McLaren a coronare la prima doppietta della stagione?

Le parole di Lando Norris

Le prime impressioni del poleman del GP Ungheria: “Sono molto contento del giro non è stata una qualifica semplice ma siamo sempre stati davanti. Sono contento per il team, una bella doppietta in vista della gara” ha affermato.

Successivamente, è stato chiesto a Norris che idee aveva insieme al team prima di effettuare le prove e se con condizioni meteorologiche non chiare, se saranno i favoriti. La risposta secca dell’inglese non è di certo mancata: “abbiamo tanta fiducia, già in vista del weekend sapevamo di poter fare un ottimo lavoro. Il passo gara è ottimo, sappiamo di poter far bene con qualsiasi condizione metereologica. Sto guidando bene, mi sento bene e so che possiamo ambire ad un gran risultato” ha concluso.

Domani alle ore 15 scatterà il GP Ungheria con Norris e Piastri davanti a tutti, e un Verstappen in agguato che continua nonostante alcune difficoltà, a fare paura.