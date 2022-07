GP Ungheria, Leclerc: “Il passo c’è per rimontare”

GP Ungheria, Charles Leclerc è terzo al termine delle qualifiche. Sulla griglia di partenza, sarà in seconda fila insieme a Lando Norris su McLaren

Al termine delle qualifiche del GP Ungheria, Charles Leclerc con la Ferrari ottiene la terza posizione, davanti a lui in prima e seconda posizione, ci sono George Russell con la Mercedes, prima pole position per lui in carriera, e Carlos Sainz con l’altra Ferrari.

Pista finalmente asciutta, dopo l’acquazzone della prima parte della giornata, e quindi c’è la possibilità di utilizzare le gomme slick. Mentre Carlos Sainz è sembrato davvero in palla, in tutta la sessione di qualifiche, facendo registrare anche ottimi tempi cronometrici, Charles Leclerc è apparso un po’ in ombra, e in difficoltà a ottenere posizioni migliori.

Tuttavia, il pilota della Ferrari può considerarsi soddisfatto, guardando a dove si è classificato il suo diretto rivale per il titolo iridato, ovvero Max Verstappen, oggi in grande difficoltà a livello di motore. L’olandese è infatti in 10° posizione, mentre Sergio Perez è 11°.

Per domani, grandi chances per la Ferrari e per Charles Leclerc, per ottenere molti punti e recuperare nei confronti dei rivali. Vedremo…

Charles: “Dobbiamo capire cosa è successo con le gomme”

“Max in 10° posizione? Oggi ci concentriamo soprattutto su noi stessi. Ho faticato tantissimo con le gomme. Ho trovato tantissima incostanza nel mettere le gomme nella giusta finestra. Ho faticato a mettere insieme il giro,” ha così esordito Charles Leclerc, subito dopo le qualifiche del GP Ungheria.

“Tuttavia, siamo terzi e abbiamo il passo per tornare davanti domani. Siamo concentrati su questo, e speriamo che la domenica sia migliore”.

Infine, una rassicurazione: “Il passo c’è. Dobbiamo soltanto capire cosa è successo con le gomme oggi. Tuttavia, siamo sicuri di poter rimontare domani“.