GP Ungheria, Norris: "Piastri? Vittoria meritata, ma..."

GP Ungheria, Lando Norris ha dovuto cedere “contro la sua volontà” la vittoria a Oscar Piastri, su richiesta del team McLaren

Autore della pole position del GP Ungheria al sabato, Lando Norris ancora una volta non è riuscito a concretizzare il risultato. La gara è stata di fatto vinta per la prima volta, dal compagno di squadra, Oscar Piastri.

Alla partenza Lando Norris, non ha un ottimo scatto, facendosi superare da Oscar Piastri e poi anche da Max Verstappen. Tra i due rivali, è nato un piccolo battibecco: il pilota della Red Bull poco prima di curva 2 a seguito di una manovra dell’inglese, esce di pista e rientra in seconda posizione. Lando Norris non ci sta, accusando Max di aver preso vantaggio e di non avergli restituito la posizione. Ci è voluto qualche giro, affinché l’olandese lasciasse passare il rivale.

Tuttavia, la gara per Lando Norris diventa sempre più infuocata anche nel tentativo di raggiungere il leader Oscar Piastri.

McLaren a Lando: “Pensa al Mondiale”

A 10 giri dal termine del GP Ungheria, quando Lando Norris era saldamente in testa, il muretto box della McLaren cercava di convincerlo a cedere la vittoria a Oscar Piastri, più meritevole per aver corso meglio del compagno di squadra fin dalla partenza.

Ci è voluto un bel tira e molla, tra Norris e il muretto, dato che il pilota inglese non era molto d’accordo. Ma quando mancavano 3 giri dal termine, Lando ha ceduto, rallentando i colpo sul rettilineo perdendo tutto il vantaggio accumulato nell’ultimo stint, e lascia passare Oscar permettendogli di vincere.

Sicuramente, Lando Norris è stato convinto dal muretto diretto da Andrea Stella con un team radio al quanto deciso: “Pensa al Mondiale. Se non cedi la vittoria, potresti perdere l’aiuto del compagno di squadra”.

Così poi il pilota inglese ha eseguito l’ordine di Scuderia, malgrado poi apparire visibilmente contrariato al termine della gara, una volta sceso dalla vettura.

Lando: “Credo nel titolo Costruttori”

È un Lando Norris molto tirato e contratto in volto, che si presenta ai microfoni di Nico Rosberg, a fine GP Ungheria: “Giornata fantastica per il team e credo che questo sia l’aspetto principale. Sono felicissimo, è stato un percorso molto lungo che ci ha portato a raggiungere questo risultato per merito. Ed è quello che abbiamo fatto oggi”.

“È stata una bella gara da parte di tutti, per il team e per Oscar. Lui è partito bene, mi ha superato e poi è riuscito a controllare la gara. Prima o poi, avrebbe ottenuto questa vittoria, e oggi l’ha meritata“.

Nico Rosberg, collegandosi a quanto risposto da Norris poco prima, gli ha chiesto se in quel momento verso la fine, avesse pensato di non lasciar passare Piastri: “Il team mi ha chiesto di farlo e l’ho fatto. E basta.”

Una frase in parte, comprensibile, con un pilota visibilmente deluso e che avrebbe preferito approfittare delle difficoltà di Max Verstappen e portare a casa quel bottino di punti (25).

Tuttavia, Lando Norris ha ammesso di credere nei titoli, in particolare quello Costruttori: “Certo che ci credo! Sicuramente nel campionato Costruttori, la McLaren ha due ottimi piloti ed è un team fantastico. Quindi assolutamente sì. È difficile e la strada è ancora lunga”.

Tra questa sera e domani, la Formula 1 saluterà l’Ungheria e l’Hungaroring, e si metterà in viaggio in direzione Belgio e Spa-Francorchamps per un’altra tappa di questo mondiale 2024, che diventa sempre più interessante.

Dunque anche la McLaren, si prepara ad affrontare il GP Belgio e la difficile pista di Spa-Francorchamps, con l’obiettivo di concretizzare ancora una volta questo buon momento. Il pensiero di Norris a riguardo: “Spa può cambiare totalmente le gerarchie, ma noi continueremo a spingere per cercare di ripeterci“.