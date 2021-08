GP Ungheria, l’ordine d’arrivo di una pazza gara

L’Alpine di Esteban Ocon trionfa in Ungheria davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton

Esteban Ocon vince la sua prima gara in carriera in Formula 1, nella rocambolesca corsa del Hungaroring Il pilota francese ottiene il suo secondo podio nella categoria, dopo la seconda posizione conquistata a Sakhir lo scorso anno, in una gara altrettanto pirotecnica. Sebastian Vettel riporta l’Aston Martin in seconda posizione, cosa già accaduta quest’anno a Baku. Analizziamo l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Ungheria

Una giornata che ci ha regalato una serie di ‘prime volte’. Su tutti il duo Williams che conquista punti per la prima volta. L’ottava posizione di Nicholas Latifi è il miglior risultato in carriera del pilota canadese e corrisponde anche al suo primo arrivo a punti. Prima volta a punti, almeno con il team di Grove, anche per George Russell, nono al traguardo.

Tornando nelle parti alte dell classifica, Lewis Hamilton termina al terzo posto dopo la pole ottenuta ieri. Il britannico ha pagato l’errata strategia gomme a inizio gara. Appena giù dal podio Carlos Sainz, in lotta fino al termine con Hamilton e Fernando Alonso, quinto al termine della corsa. Per l’asturiano il miglior risultato dal suo rientro in Formula 1.

Il duo AlphaTauri si regala un sesto e settimo posto finale con Pierre Gasly e precedere Yuki Tsunoda. Per il francese anche il giro veloce della gara. Egualiato il miglior risultato in carriera, invece, per il giovane pilota giapponese. A punti anche Max Verstappen, decimo, nonostante una vettura pesantemente danneggiata.

DELUSIONE ALFA ROMEO

Undicesima e quattordicesima posizione per le Alfa Romeo, rallentate da errori di strategia e penalità. Nel mezzo il dodicesimo posto finale per Daniel Ricciardo, condizionato da diversi danni dopo esser rimasto anch’egli coinvolto nel maxi incidente del primo giro. Tredicesimo Mick Schumacher, eguagliando la prestazione del Azerbaijan Non hanno concluso la corsa ben 7 piloti: Nikita Mazepin, dopo un contatto nei box. Dopo il primo giro non hanno potuto proseguire la propria corsa Lando Norris, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Lance Stroll.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GRAN PREMIO DI UNGHERIA

Ocon Vettel Hamilton Sainz Alonso Gasly Tsunoda Latifi Russell Verstappen Raikkonen Ricciardo Schumacher Giovinazzi