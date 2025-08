GP Ungheria, Leclerc: “Una delle mie migliori pole”

GP Ungheria: Charles Leclerc sorprende il duo McLaren e conquista un’incredibile pole position

Charles Leclerc ha sorpreso tutti conquistando un’incredibile e inaspettata pole position nel GP d’Ungheria, segnando un tempo di 1’15”372. Il pilota della Ferrari ha così battuto le super favorite McLaren, con Oscar Piastri che si è piazzato in seconda posizione a soli 26 millesimi, seguito da Lando Norris in terza a 41 millesimi.

Fin dalle prove del venerdì, Charles Leclerc era sembrato l’unico in grado di poter davvero impensierire il duo McLaren, che aveva chiuso tutte le sessioni di libere al comando, rifilando sistematicamente al monegasco un distacco di almeno quattro decimi. Insomma, anche nelle qualifiche di oggi ci si aspettava una pole targata papaya.

E invece, complice un improvviso cambiamento delle condizioni meteo che ha portato a un calo drastico delle temperature, il numero #16 della Ferrari è riuscito a mettere insieme un giro perfetto nel momento decisivo, migliorandosi nell’ultimo tentativo. Al contrario, i due McLaren non sono riusciti ad abbassare ulteriormente i propri tempi, consentendo a Charles di prendersi la posizione al palo.

Leclerc: “Volevo solo un giro pulito, poi è arrivata la pole!”

Il capolavoro di oggi porta una sola firma: Charles Leclerc. Il merito non è che suo. Di un pilota che, nonostante le difficoltà di una vettura tutt’altro che perfetta, quando c’è da tirare fuori il massimo per centrare la prestazione migliore, non si tira mai indietro. E non lo scopriamo certo oggi, questo suo incredibile talento. Va ricordato: è solo una qualifica. Ma è una qualifica che serve, che tiene vivo l’umore, la speranza dei tifosi, e dello stesso Charles.

“Oggi posso solo dire di non capire nulla sulla Formula 1!” – ha scherzato così il pilota della Ferrari subito dopo il termine delle qualifiche. “Non esagero nel dire che queste qualifiche sono state estremamente difficili: è stato complicato passare il Q2, figuriamoci arrivare al Q3!“, ha poi aggiunto. “Poi, nel Q3, le condizioni della pista sono cambiate leggermente e tutto è diventato ancora più impegnativo. Sapevo di dover fare un giro pulito per puntare al terzo posto, ma alla fine ho ottenuto la pole position. Onestamente, non me lo aspettavo!“, ha concluso.

“Forse è la migliore pole della mia carriera, ma sicuramente la più inattesa”

Leclerc ha conquistato la sua ventisettesima pole in carriera nel GP d’Ungheria, sfruttando a suo vantaggio le condizioni atmosferiche. Una leggera pioggerellina ha, infatti, abbassato la temperatura dell’asfalto – scesa dai 53° iniziali – sorprendendo soprattutto i diretti avversari che non sono riusciti a migliorare i propri tempi.

“Ho sentito molto il cambiamento delle condizioni sulla vettura” – ha osservato il pilota del Cavallino – “Avevo un carico abbastanza basso e, quando è iniziato a piovere durante il Q2, ho sperato che non continuasse, ma alla fine non è stato così. Le diverse condizioni diverse reso tutto più insidioso, però alla fine siamo in prima posizione. Onestamente, non ho parole. È probabilmente una delle migliori pole della mia carriera, e sicuramente la più inattesa“.

Non va sottovalutata la posizione in griglia, che può rappresentare un vantaggio significativo, come ha sottolineato lo stesso Leclerc: “La partenza alla curva 1 sarà il momento chiave. Non ho idea di come andrà, ma una cosa è certa: farò di tutto per mantenere la prima posizione! Se riusciremo nel nostro intento, il resto della gara sarà sicuramente più semplice“.