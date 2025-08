GP Ungheria: la griglia di partenza all’Hungaroring

Un’ottima McLaren non basta per ottenere la pole, conquistata a sorpresa da Leclerc. Hamilton invece in netta difficoltà

La griglia di partenza del GP Ungheria regala un colpo di scena, è Charles Leclerc a conquistare la pole position per la gara di domani. Il pilota monegasco segna il tempo di 1:15:572 conquistando la sua ventisettesima pole in carriera e prima stagionale. In seconda e terza posizione troviamo i piloti McLaren, Oscar Piastri (+0.026) e Lando Norris (+0.041).

La qualifica è iniziata con una Q1 dominata da Oscar Piastri. Davanti a lui Fernando Alonso e Isack Hadjar. Restano fuori dal Q2, Yuki Tsunoda (16°), Pierre Gasly (17°), Esteban Ocon (18°), Nico Hulkenberg (19°). In ventesima posizione troviamo il pilota della Williams, Alex Albon.

Nella seconda sessione a registrare il miglior tempo è stato Lando Norris, seguito dal compagno di squadra e da Lance Stroll. A rimanere esclusi dal Q3 troviamo, Oliver Bearman (11°). In difficoltà il pilota Ferrari, Lewis Hamilton che scatterà in dodicesima posizione e dietro di lui, Carlos Sainz (13°), Franco Colapinto (14°) e il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli (15°).

In Q3, alla fine a fare la magia è stato il pilota monegasco. Charles Leclerc ha infatti conquistato la pole position, seguito dai due piloti McLaren. A completare la seconda fila troviamo il pilota Mercedes, George Russell e in quinta posizione Fernando Alonso. A completare la top ten dunque ci sono, Lance Stroll (6°), Gabriel Bortoleto (7°), Max Verstappen (8°), Liam Lawson (9°) e Isack Hadjar (10°)

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!! LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

GP Ungheria: la griglia di partenza

Charles Leclerc – Ferrari Oscar Piastri – McLaren Lando Norris – McLaren George Russell – Mercedes Fernando Alonso – Aston Martin Lance Stroll – Aston Martin Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Max Verstappen – Red Bull Liam Lawson – Racing Bulls Isack Hadjar – Racing Bulls Oliver Bearman – Haas Lewis Hamilton – Ferrari Carlos Sainz – Williams Franco Colapinto – Alpine Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Yuki Tsunoda – Red Bull Pierre Gasly – Alpine Esteban Ocon – Haas Nico Hulkenberg – Kick Sauber Alex Albon – Williams