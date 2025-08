GP Ungheria, FP3: Leclerc e Hamilton inseguono le McLaren

© Mclaren F1 Team via X

GP Ungheria FP3, McLaren ancora davanti: Leclerc e Hamilton ci provano, Verstappen in difficoltà

Prosegue il dominio della McLaren nella FP3 del GP Ungheria, penultimo turno prima delle qualifiche decisive del sabato pomeriggio. Sul tecnico tracciato dell’Hungaroring, la scuderia di Woking ha messo a segno un’altra doppietta, confermando l’ottimo feeling con questo tipo di circuito e consolidando le sue ambizioni per il fine settimana magiaro del Mondiale 2025 di Formula 1.

A guidare il gruppo è stato stavolta Oscar Piastri, autore del miglior crono in 1:14.916. L’australiano ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris per soli 32 millesimi, in un finale di sessione tiratissimo che ha visto le due monoposto papaya confermarsi ancora una volta punto di riferimento nel sabato mattina ungherese.

Segnali incoraggianti arrivano però anche da Maranello: Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione con un distacco di +0.399, posizionandosi come prima alternativa concreta alle McLaren. Subito dietro, ma con un divario più marcato, Lewis Hamilton, quarto a +0.768: il sette volte campione del mondo ha lavorato su un solo tentativo veloce prima di tornare ai box.

Antonelli quinto, Verstappen fuori dai dieci in questa FP3

Dietro ai primi quattro si fa notare Andrea Kimi Antonelli, quinto in classifica sulla Mercedes. Il giovane italiano continua il suo apprendistato nella classe regina del Motorsport con risultati sempre più consistenti, chiudendo la FP3 con un gap di +0.829. A seguire le due Aston Martin di Fernando Alonso (+0.878) e Lance Stroll (+0.912), davanti all’altra freccia d’argento di George Russell, ottavo a +0.924.

In difficoltà, invece, Max Verstappen, solo dodicesimo e ancora alle prese con una Red Bull apparsa instabile sin dal venerdì. Il campione del mondo in carica ha accusato un ritardo di +1.246, restando nuovamente fuori dalla top 10 come già accaduto nella FP2 di ieri. Una situazione che alimenta dubbi sulle reali potenzialità della vettura austriaca su questo tipo di tracciato.

Alle 16:00 andranno in scena le qualifiche ufficiali, primo vero spartiacque del weekend e occasione importante per comprendere se il trend delle libere verrà confermato o stravolto.

Mattia Romano