GP Ungheria, Piastri: “Non mi aspettavo di essere secondo”

Oscar Piastri ottiene il secondo posto al termine delle qualifiche del GP Ungheria. Il pilota, è stato battuto da Charles Leclerc autore della pole position

La McLaren e Oscar Piastri, sono state battute dalla Ferrari e da Charles Leclerc, nelle qualifiche del GP Ungheria. Il monegasco ottiene la pole position, con un vantaggio di appena 26 millesimi dal leader della classifica piloti, che si accontenta del secondo posto.

Il pilota del team papaya, è rimasto praticamente sorpreso dalle prestazioni della SF-25 di Leclerc, con la pole position che è diventata imprendibile da parte di Oscar Piastri.

Sia Oscar Piastri, che Lando Norris che ottiene il terzo tempo, hanno accusato il cambiamento delle condizioni della pista, in particolare la direzione del vento e il calo di temperature. Inoltre, il team McLaren convinto che non fosse necessario correre ai ripari, ha preferito non apportare modifiche alle MCL39. Decisione che sicuramente, ha pagato caro, considerando che all’Hungaroring partire davanti a tutti è un fattore fondamentale, e un vantaggio per la gara. Il tracciato infatti, non permette i sorpassi.

Dunque, la prima fila della griglia di partenza del GP Ungheria, vedrà la Ferrari affiancata dalla McLaren. Un po’ come nei vecchi tempi.

Oscar: “Il vento è cambiato tanto”

“Penso che il vento sia cambiato tanto. Sembra patetico dare la colpa al vento, ma il vento ha girato di 180° tra il Q1 e il Q3. Questo, ha quindi cambiato la percezione che avevo in tutte le curve,” le prime parole di Oscar Piastri, al termine delle qualifiche del GP Ungheria, spiegando che tipo di condizioni ha trovato.

“Il mio primo giro in Q3, è stato tremendo. Sembrava che il secondo giro, fosse andato meglio. È difficile da valutare in queste condizioni. Forse non è stata, l’esecuzione migliore da parte nostra. Tuttavia, sono rimasto sorpreso quando siamo andati più veloci di questo”.

“Comunque, il secondo posto è una posizione decente di partenza. Vediamo cosa riusciremo a fare domani,” ha poi aggiunto nel commento a riguardo.

Oscar: “Complimenti a Charles. Gara divertente”

La vera sorpresa di queste qualifiche, è la pole position ottenuta da Charles Leclerc, con una Ferrari che è sembrata in ottima forma.

“Charles è stato veloce per tutto il weekend, e anche questa mattina era più vicino di quanto ci aspettassimo. Le cose sono cambiate un po’, e credo che loro abbiano fatto un ottimo lavoro. Per cui, complimenti a Charles. Non mi aspettavo di essere secondo, dietro alla Ferrari questo weekend. Tuttavia, lui ha fatto un ottimo lavoro e di sicuro sarà una gara divertente domani,” ha aggiunto in conclusione, il pilota e leader della classifica piloti.