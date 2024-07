GP Ungheria: la prova del nove per Perez

Stagione deludente per Perez quella trascorsa finora. Il messicano é sul filo del rasoio e al GP di Ungheria vuole mettercela tutta per cambiare le carte in tavola

Visti i deludenti risultati delle ultime gare, Sergio Perez si mostra propositivo in vista del GP di Ungheria. L’obiettivo é quello di invertire la rotta e a questo scopo si é ritirato qualche giorno lontano dalla pista insieme alla famiglia.

Negli ultimi sei GP il messicano ha ottenuto in totale 15 punti, non a caso il distacco con il compagno di squadra risulta alquanto evidente – ben 137 punti -. A quanto pare il rinnovo del contratto non ha dato a Perez quella tranquillitá e stabilitá di cui tutti credevano avesse bisogno. Ecco perché il team delle bevande energitiche sta giá iniziando a rivalutare le sue prestazioni, non perdendo di vista il mondiale costruttori.

Infatti, lo stesso Helmut Marko aveva detto a piú riprese che, se la differenza di punti rispetto al compagno di squadra fosse stata superiore a 100 prima dell’inizio delle vacanze estive, avrebbero pensato a un possibile sostituto. E chi se non Daniel Ricciardo? D’altra parte l’australiano era stato affiancato a Tsunoda proprio a questo scopo.

When Max did a full 360° spin mid-race… and still won 🤯 ⏮️ Budapest, 2022#F1 || #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/3Y5yuPy9Px — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 17, 2024

Alla ricerca della vittoria

Alla luce di quanto detto, il GP di Ungheria sará una prova del nove per Sergio Perez il cui destino si deciderá nel corso della pausa estiva. Non solo per lui, peró, ma anche per Verstappen l’Hungaroring rappresenta un momento importante. Rappresenta di fatto l’occasione per riottenere la vittoria, quella vittoria sfuggita all’olandese sia a SIlverstone che in Austria.

Pare, infatti, che la Red Bull non sia piú la vettura migliore in griglia. Nuovi competitors si fanno strada: McLaren prima e Mercedes poi. La Ferrari, invece, sembra esser travolta da un nuovo vortice di problemi che la relegano al quarto posto nel mondial costruttori.

“L’Ungheria è un circuito interessante e non vediamo l’ora di correre questa settimana. […] l’anno scorso abbiamo fatto una gara brillante in Ungheria e abbiamo dei bei ricordi qui poiché abbiamo ottenuto 12 vittorie di fila. Spero che quest’anno faremo di nuovo una grande gara e otterremo un altro buon risultato come squadra”, ha detto Max Verstappen.