Hamilton Alonso, una line up di piloti interessante

Hamilton e Alonso, la prossima line-up di piloti ? Secondo l’inglese è un ipotesi molto distante

Il gran premio di Ungheria è ormai alle porte. All’alba del penultimo gran premio prima della pausa estiva il mistero del mercato piloti si infittisce, lasciando spazio a scenari sempre più surreali. A riflettere sul futuro della propria carriera, sono i due veterani della griglia, Alonso e Hamilton che si aprono ai microfoni della stampa con toni apparentemente amichevoli. Nella conferenza, ai due viene chiesto se in un futuro ci fosse la probabilità di diventare compagni di squadra.

Ormai sono note tra i due, alcune circostanze incresciose che non hanno fatto altro che alimentare l’attrito. Situazioni particolari non solo in pista, ma soprattutto fuori, nelle conferenze stampa e nel paddock. Tuttavia, ad oggi sembra che i due siano pronti a metterci una “pietra sopra” e a ricostruire quella che era una semplice rivalità in pista.Stando alle parole di Alonso, diventare compagno di squadra di Hamilton sarebbe un occasione ottima per terminare la sua carriera nel migliore dei modi. La risposta di Hamilton, d’altra parte, non è tardata ad arrivare confermando le sue buone intenzioni verso lo spagnolo dell’Aston Martin.

Tuttavia, secondo il sette volte campione del mondo questo potrebbe essere uno scenario piuttosto improbabile. Questo, anche a fronte delle loro scuderie d’appartenenza , e la poca propensione dei due a lasciare i sedili attuali per realizzare lo scenario di cui stiamo parlando. D’altra parte invece, Hamilton parla della reale proiezione della sua carriera, con l’intento di continuare a perseguire la conquista dell’ottavo titolo. “Voglio vincere l’ottavo titolo. Ho impostato il mio obbiettivo sull’ottavo titolo, sono completamente focalizzato su quello. Non voglio distrazioni. “.