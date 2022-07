GP Ungheria, Hamilton: “Senza il problema al DRS…”

Prestazione super di Lewis Hamilton che al GP d’Ungheria ottiene la seconda posizione

L’Hungaroring è sempre stato un tracciato favorevole al britannico. Lewis Hamilton infatti ha ottenuto l’undicesimo podio al GP d’Ungheria. Ma la velocità mostrata nella seconda parte della gara da dove è uscita fuori? Il britannico risponde così: “Onestamente non lo so. Nella prima parte della gara ho sofferto parecchio, ma piano piano sono riuscito a trovarmi a mio agio con il bilanciamento. Avevo fatto una gran bella partenza, ma nella prima parte non avevo il ritmo degli altri”.

It’s a double podium 🤩🏁 Lewis and George finish in P2 and P3 at the #HungarianGP to secure a fantastic result for the team. Get in!!! 👏👏👏@MercedesAMGF1 #WeLivePerformance #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/R1A9urKIQj — Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) July 31, 2022

“Devo riconoscere tutti i meriti al mio team che non ha mai mollato, nonostante le numerose difficoltà riscontrate quest’anno. Ottenere due podi consecutivi con entrambe le vetture in due gare consecutive è un qualcosa di speciale. George ha avuto un po’ di sfortuna oggi, i rivali avevano ancora un po’ di vantaggio, ma ci stiamo avvicinando sempre di più e questo è un modo fantastico per arrivare alla pausa, sapendo che abbiamo questa prestazione. Speriamo di poter crescere ulteriormente nella seconda parte della stagione, in modo da poter lottare con chi ci sta davanti” prosegue così il sette volte campione del mondo.

Cosa farà il britannico durante la pausa estiva?

Le condizioni climatiche piuttosto fresche hanno aiutato Mercedes in Ungheria? Hamilton a riguardo dichiara: “Si, probabilmente quando fa un po’ più di fresco la nostra vettura funziona meglio, non so dirti esattamente perché, però sono grato di questo. Speravo potesse esserci la pioggia alla fine, per dare filo da torcere a Max, però i giri sono finiti. Senza il problema al DRS, potevo ottenere un risultato migliore in qualifica e quindi avrei potuto lottare per la vittoria, però sono comunque contento dei risultati che stiamo ottenendo”.

Come sempre il sette volte campione del mondo non dimentica di menzionare i fan, ringraziandoli per il supporto. “Grazie mille ai fan per il loro straordinario sostegno, godetevi l’estate e grazie mille ancora”. Ma cosa farà Lewis Hamilton durante la pausa estiva? Il britannico conclude così: “Mi allenerò e cercherò di recuperare la concentrazione, in modo da poter tornare ancora più forte per la seconda parte della stagione, dopo aver ricaricato le batterie”.