GP Ungheria, Norris: “Siamo stati più bravi dell’Alpine”

Nel GP di Ungheria Lando Norris termina in settima posizione. Il pilota è riuscito a tenere alle sue spalle entrambi i rivali dell’Alpine

Nel complesso il GP di Ungheria si può definire appagante per il pilota della McLaren Lando Norris. Durante le qualifiche, nelle quali quest’anno la scuderia di Woking non sempre eccelle, l’inglese si è piazzato a sorpresa in quarta posizione, subito dietro le due Ferrari e davanti a entrambe le Red Bull.

“Sono molto felice del quarto posto”, aveva detto Norris. “Forse non me l’aspettavo, voglio dire, essere davanti alle due Red Bull non è mai l’aspettativa”. La vera battaglia infatti, era quella con l’Alpine, che proprio la scorsa settimana ha superato la McLaren nel Campionato costruttori: “Il vero obiettivo sono i ragazzi dietro di me, quindi finché sto davanti a loro sono contento”.

Così è stato, in effetti. Mentre Alonso e Ocon si davano fastidio in pista, Norris ha avuto strada libera per condurre la sua vettura in settima posizione, anche se rimane la delusione per quello che sarebbe potuto essere un piazzamento migliore. “Se pensi che la quarta è una bella posizione allora ti aspetti un po’ di più la domenica di un settimo posto e di finire con 2 secondi di distacco dalla vettura di fronte a te”, sono infatti state le sue parole.Gli occhi, però, rimangono puntati sul vero obiettivo di quest’anno: “Oggi la gara era con le Alpine, cioè con quelli dietro, e abbiamo fatto un ottimo lavoro con loro, gestendo le gomme e gestendo soprattutto il primo stint”.

Nel GP di Ungheria le gomme sono state l’argomento principale anche per la McLaren, e soprattutto per Norris: “Penso di aver distrutto le gomme anteriori dopo 6 giri. Questo ha causato un po’ di preoccupazioni perché puntavamo a resistere almeno 20 o 25 giri. Non è andata come previsto, ma il passo dei primi giri era veloce e la gestione delle gomme era buona, migliore di quella delle Alpine”.

Per Norris è stata una buona prima metà della stagione

“Riguardo alla prima metà della stagione sono contento di me stesso e della mia guida. Penso che ci siano stati alcuni bei momenti”. Come dimenticare, infatti, l’ottimo weekend di Imola: “Non so come ho ottenuto il podio a Imola. Mi stupisce molto, soprattutto considerando la macchina che abbiamo. È stato un grande risultato, mi fa ancora sorridere”.

Il GP di Ungheria è stato l’ultimo primo della pausa estiva, ma Norris ha già gli occhi sulle prossime gare: “C’è ancora molto lavoro da fare. Il gap con quelli davanti è enorme. I tempi sono vicini il sabato, ma siamo tutti vicino il sabato, anche l’ultimo in classifica. La domenica è molto più grande e dobbiamo lavorare su quello. Ma in ogni caso è stato un buon inizio di stagione”.