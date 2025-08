GP Ungheria, Ferrari: “Programma completato”

GP Ungheria, si è conclusa la prima giornata in pista sul circuito dell’Hungaroring per la Scuderia Ferrari, con le due sessioni di prove libere

Un venerdì che apre il weekend del GP Ungheria, senza particolari intoppi sia per Charles Leclerc che per Lewis Hamilton, che hanno portato avanti i lavori di studio e sviluppo delle novità portate dalla Ferrari, già dalla scorsa tappa.

Programma completato, al termine delle due sessioni di prove libere. Nella prima sessione, la squadra ha condotto delle comparazioni tra le due SF-25, scese in pista con alcuni elementi differenti. Charles e Lewis, hanno provato due delle tre mescole a disposizione.

Le SF-25 di entrambi i piloti, hanno girato con basso carico di carburante all’inizio della sessione, e nella fase centrale per poi provare in configurazione gara nell’ultima parte del turno.

Lavori proseguiti nella seconda sessione, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno girato in configurazione da qualifica. Nei minuti finali, invece con maggiore carico per provare il passo gara, e portare avanti il lavoro per sistemare al meglio le SF-25.

Lewis Hamilton nel suo long run, ha continuato a girare con la mescola Soft, mentre Charles Leclerc è tornato in pista con il set di Medium di inizio turno.

Charles: “Proviamo a ribaltare la situazione”

“Abbiamo portato a termine il programma previsto in entrambe le sessioni. La McLaren sembra avere un buon vantaggio su di noi, ma resteremo concentrati sul nostro lavoro, e provare a ribaltare la situazione domani,” le prime parole di Charles Leclerc.

“Non credo, che ci sia molto di più che possiamo fare per quel che mi riguarda. Quindi sarà importante, riuscire a replicare la giornata di oggi”, ha poi aggiunto in conclusione.

Lewis: “Sto cercando il giusto grip, ma…”

“Abbiamo portato avanti il programma previsto, apportando diverse modifiche per migliorare il bilanciamento. Sto ancora cercando il giusto grip, ma stiamo andando nella direzione giusta,” ha esordito Lewis Hamilton, al termine delle due sessioni di prove libere del GP Ungheria.

“C’è sicuramente ancora del margine da estrarre, in vista delle qualifiche. I long run hanno mostrato un degrado gomme più elevato, rispetto alle ultime gare. Perciò, avremo del lavoro da fare questa notte”.

“Abbiamo tanti dati da analizzare. Non vedo l’ora di tornare in pista domani,” ha aggiunto in conclusione.