Carlos Sainz torna a parlare del suo futuro

Molti lo vogliono ma solo un team avrà nel proprio futuro Carlos Sainz nel 2025: chi sarà?

Il pilota #55 dopo aver scoperto prima dell’inizio della stagione della scelta di Ferrari, ossia di ingaggiare Lewis Hamilton al suo posto, è senza sedile per il 2025 e oltre. Situazione di cui non ne va fiero, dato che lo spagnolo ha più volte ribadito di voler sapere sempre con quale team sarà nella stagione successiva. Una “certezza” che in uno sport come quello della Formula 1 tende sempre a vacillare, portando i piloti a prendersi del tempo per scegliere il team migliore.

Le proposte non sono di certo mancate: Carlos Sainz ha aumentato la sua notorietà in pista da quando si trova in Ferrari, dunque un pilota del genere “appiedato” diventa oggetto di desiderio di qualsiasi team. Tra le migliori avance vi è Mercedes, dove Sainz affiancherebbe Russell: tuttavia l’ipotesi Antonelli (sempre più probabile) porta lo spagnolo fuori dai giochi. Sorte simile anche in casa Red Bull, dove la scuderia austriaca avrebbe pensato ad una line-up Verstappen-Sainz. Tuttavia, vista la fame e la competitività che emergerebbe tra i due, Perez ha avuto la meglio, riconfermandolo per la prossima stagione. Le proposte arrivano anche da Audi, Williams e persino Alpine, con Briatore che vorrebbe affiancare lo spagnolo col francese Pierre Gasly, per creare una line-up competitiva per le prossime stagioni. Ma la domanda resta sempre la stessa: Dove deciderà di andare Carlos Sainz?

Una attesa nemica del futuro

“Ogni settimana o ogni giorno che passa sono sempre più vicino a prendere una decisione , anche se in questo periodo sto guardando l’EuroCup,” ha detto in tono scherzoso il pilota della Ferrari – “Sono consapevole che la mia decisione potrà influenzare altri piloti, Ma allo stesso tempo non credo che cambierà perché è solo il momento che cambio io” ha affermato

Questo sport e questo mondo mi hanno insegnato ad essere un po’ più egoista , a prendermi cura di me stesso e a prendere la decisione che devo prendere la prenderò quando sarà necessario e quando ho tutte le opzioni sul tavolo e potrò prendere la scelta più adatta per il mio futuro. Le squadre sono state molto pazienti e le ringrazio per questo. Non capisco perchè prima dell’estate bisogna scoprire le carte, tutto avverrà nel giusto tempo” ha concluso. Sainz è considerato dai suoi colleghi il pilota che sta bloccando il mercato, sarà così? In attesa delle delucidazioni sul suo futuro, non perdetevi il GP Ungheria.