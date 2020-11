GP Turchia, post qualifiche: La parola ai piloti Mercedes

Lewis Hamilton proprio in occasione del GP di Turchia di domani può diventare campione del mondo per la settima volta eguagliando Michael Schumacher su Mercedes, ma le qualifiche del sabato non sono riuscite a nutrire del tutto questa sua speranza, nonostante le ottime chance.

Lo stesso pilota inglese però ha giudicato le condizioni del nuovo asfalto scivoloso di “m***a con la m maiuscola”, dopo aver faticato prima nelle prove libere e successivamente in qualifica quando è scesa giù la pioggia, creando condizioni pessime in cui la W11 non ha dato il massimo.

Lo stesso Lewis ai microfoni di Sky ha dichiarato che: “Non si vede nulla. Abbiamo fatto del nostro meglio e fatto il meglio di quello che potevamo, e quel giro è stato il più veloce possibile. La pista era terribile. È stato proprio come guidare sul ghiaccio”.

Proseguendo, ha spiegato come: “Per qualche motivo alcune persone riescono a gestire le gomme meglio di noi. Penso che alla fine tutti stiamo lottando in pista, ma alcuni riescono a farlo meglio di altri. Ho fatto del mio meglio, non mi sono girato, non ho commesso errori. Ho fatto tutto ciò che potevo con quello che avevo a disposizione”.

Today, we didn’t get it right but it’s days like today we learn the most so it’s actually a good day! Tomorrow, is going to be even tougher but we win and we lose as a team so either way we are in this together.

What do you think Toto and I were talking about here? 👀 pic.twitter.com/sKdxfRW6dQ

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 14, 2020