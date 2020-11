GP Turchia: ordine d’arrivo emozionante

Ordine d’arrivo emozionante: Hamilton vince ancora una volta, seguito da Perez e Vettel

L’ordine d’arrivo è decisamente emozionante, con una gara insolita e all’insegna dei colpi di scena. Questo Gran Premio di Turchia è stato caratterizzato dalla grande incognita del circuito, decisamente non facile per i piloti che hanno avuto difficoltà a gestire le vetture. Ancora una volta Lewis Hamilton si guadagna la prima posizione facendo da capolista – ormai in modo definitivo – anche nel campionato mondiale. Dietro di lui, Sergio Perez nel secondo gradino del podio.

S7ILL RISING What a way to win your seventh world title 🏆#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Niw8yuL1cm — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Una gara entusiasmante per il Team Ferrari, come non ne vedevamo da un po’. Entrambi i piloti sono riusciti a tenere degli ottimi tempi, cercando di dare il meglio di loro nonostante le difficoltà. Sebastian Vettel si aggiudica il terzo posto, conquistando un podio che mancava da diverso tempo. Un podio sfiorato da Charles Leclerc, che è riuscito comunque a mantenere la quarta posizione dopo un errore all’ultimo momento.

PODIO SFIORATO

Va peggio per le Red Bull. Max Verstappen, dopo una brutta partenza era riuscito a recuperare e sfiorare l’idea di una possibile vittoria, salvo poi perdere posizioni dopo diversi testacoda. Male anche per il compagno di squadra Alex Albon, dopo che anche lui ha perso diverse posizioni a diversi giri dalla conclusione. Per Valtteri Bottas decisamente una gara da dimenticare. Il pilota della Mercedes non riusciva a tenere un buon tempo in pista, trovando difficoltà anche a superare le altre vetture. Malissimo per Giovinazzi, finito sulla ghiaia ancora prima della partenza e costretto al ritiro poco dopo. Costretto al ritiro anche Latifi.

ORDINE D’ARRIVO

1. Lewis Hamilton

2. Sergio Perez

3. Sebastian Vettel

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

6. Max Verstappen

7. Alexander Albon

8. Lando Norris

9. Lance Stroll

10. Daniel Ricciardo

11. Esteban Ocon

12. Daniil Kvyat

13. Pierre Gasly

14. Valtteri Bottas

15. Kimi Raikkonen

16. George Russell

17. Kevin Magnussen

18. Romain Grosjean

19. Nicholas Latifi

20. Antonio Giovinazzi