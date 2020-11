GP Turchia: 5 posizioni di penalità per Russell

Il pilota della Williams, George Russell in occasione del GP di Turchia di questo weekend subirà una penalità di 5 posizioni per aver montato nuovi elementi della power unit.

La ricerca del riscatto che George Russell voleva in occasione del GP di Turchia dovrà subire una forte battuta d’arresto, questo a causa di una penalità “automatica” inflittagli per aver montato nuovi elementi della power unit, nello specifico i quarti elementi, nonché una quarta PU delle tre concesse durante la stagione.

IL REGOLAMENTO

Stando al regolamento della massima serie automobilistica, ogni pilota ha a disposizione nel corso della stagione nel caso in cui vengano disputate più di 14 gare, tre power unit e nello specifico 3 ICE, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 3 TC, 2 ES e 2 CE.

La Williams però in occasione del Gran Premio a Istanbul ha montato:

Il quarto ICE

Il quarto TC

Il quarto MGU-H

Che hanno portato dunque alla penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza di domenica (start alle 11.10), questo poiché è solo la quarta power unit utilizzata, in caso monterà anche la quinta la penalità salirà a 10 posizioni. Inoltre, oltre a questi tre nuovi elementi la Williams ha montato anche il terzo MGU-K ma questo rientra nei limiti stabiliti dal regolamento.

LA DELUSIONE

Il pilota del team britannico inoltre, avrà un morale basso considerato che dopo il terribile weekend a Imola, in cui è uscito di scena in regime di safety car quando era in top-10, aveva dichiarato di volersi riscattare a Istanbul, ma tutto ciò ora diventa tutto più difficile, considerando anche la monoposto che guida.

In conferenza infatti, lo stesso pilota ha ammesso: “Devo affrontare la prossima gara con uno stato d’animo positivo per lottare di nuovo per la top-10. In tutta onestà, sono fiducioso che possiamo. Penso che abbiamo fatto dei passi in avanti con l’assetto e la comprensione della macchina negli ultimi due weekend”.