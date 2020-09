Pirelli: test con gomme 2021 a Portimao

I test con le gomme Pirelli in uso l’anno prossimo hanno una data

Si tratta del weekend del GP del Portogallo, in programma sul circuito di Portimao dal 23 al 25 ottobre. L’azienda milanese metterà a disposizione delle squadre dei prototipi degli pneumatici in uso il prossimo anno durante gli ultimi 30 minuti delle FP2. Sarà il primo test con le gomme venture, dopo che i precedenti collaudi, fissati inizialmente per Silverstone-2 e per Catalunya, sono stati rinviati. In Gran Bretagna ci fu il problema dell’esplosione degli pneumatici, e Pirelli preferì lavorare su quello, rimandando le prove sulle nuove gomme.

“Abbiamo preferito posticipare i test che avevamo in programma in Inghilterra e in Spagna sui prototipi 2021 – conferma Mario Isola al sito ufficiale della Formula 1 – Abbiamo ridisegnato alcuni elementi delle nuove gomme, per cui era opportuno rimandare i collaudi a Portimao”.

“D’ora in poi, i circuiti nuovi in calendario saranno diversi (questo fine settimana c’è il Mugello, n.d.r.), dunque abbiamo riflettuto su quale fosse il miglior tracciato per le nostre prove, e abbiamo optato per Portimao, che è un percorso probante, sconnesso e con curve veloci. Inoltre le condizioni climatiche dovrebbero venirci incontro”.

“I test dureranno solo 30 minuti e il piano di lavoro è differenziato per ogni scuderia. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di informazioni su cui costruire i nuovi pneumatici” conclude Isola.