GP Toscana, la griglia di partenza definitiva: Perez arretra di una posizione

Il GP della Toscana regala un’ennesima prova di forza da parte delle due Frecce Nere, Hamilton e Bottas aprono la griglia di partenza della gara di domani al Mugello

Pole position numero sette in stagione per Lewis Hamilton che ottiene la prima partenza al palo del GP della Toscana, il pilota britannico aprirà la griglia di partenza. Prima fila per Valtteri Bottas che scatterà dalla seconda posizione per la quarta gara consecutiva. Torna in seconda fila Max Verstappen, dopo la parentesi negativa di Monza e proverà a giocarsi la vittoria nella gara di domani.

Buona prestazione per Alexander Albon, che partirà domani dalla seconda fila, risultato riuscitogli solamente nel primo Gran Premio in Austria. Aprirà la terza fila Charles Leclerc che torna nel Q3 dopo le due difficili prestazioni di Belgio e Monza. Eredita la sesta posizione Lance Stroll, dopo la penalità rifilata nella giornata di ieri al compagno di squadra. Non cambia molto al team Racing Point che vede solamente i due piloti invertiti rispetto al risultato della qualifica.

Ottava posizione per Daniel Ricciardo, alla terza partecipazione consecutiva alla Q3, davanti alla McLaren di Carlos Sainz. Per il pilota McLaren l’accesso all’ultima tagliola della qualifica è stato mancato solamente in un’occasione, il Gran Premio 70^ Anniversario. Q3 e decima posizione anche per Esteban Ocon, che torna a disputare l’ultima parte della sessione dopo non esserci riuscito a Monza.

Undicesimo in griglia e nella qualifica odierna Lando Norris. Per il pilota britannico è la prima non partecipazione alla Q3 in stagione. Risultato usuale invece per Daniil Kvyat, dodicesimo, che nelle ultime quattro qualifiche si è sempre piazzato tra le caselle undici e dodici. Tredicesimo Kimi Raikkonen, per il pilota finlandese è il miglior risultato stagionale. Quattordicesimo Sebastian Vettel, ancora fuori dalla Q3, è il quinto Gran Premio consecutivo.

La Haas di Romain Grosjean è in sedicesima posizione, davanti all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Le due Williams di Russell e Latifi scatteranno rispettivamente dalla diciottesima e diciannovesima posizione; chiuderà lo schieramento Kevin Magnussen.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

Lewis Hamilton (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes)

SECONDA FILA

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Red Bull)

TERZA FILA

Charles Leclerc (Ferrari)

Lance Stroll (Racing Point)

QUARTA FILA

Sergio Perez (Racing Point)

Daniel Ricciardo (Renault)

QUINTA FILA

Carlos Sainz (McLaren)

Esteban Ocon (Renault)

SESTA FILA

Lando Norris (McLaren)

Daniil Kvyat (AlphaTauri)

SETTIMA FILA

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Sebastian Vettel (Ferrari)

OTTAVA FILA

Romain Grosjean (Haas)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

NONA FILA

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

George Russell (Williams)

DECIMA FILA

Nicholas Latifi (Williams)

Kevin Magnussen (Haas)