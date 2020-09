GP Toscana, Bottas: “Qualifiche beffarde”

Sin dalla prima sessione di prove libere Bottas ha dato filo da torcere a Hamilton, ma la bandiera gialla scaturita sul finale nelle qualifiche l’ha danneggiato. Infatti ha affermato: “Si assolutamente, la bandiera gialla mi ha danneggiato. Potevo fare sicuramente meglio. Il primo tentativo era stato buono, ma non perfetto, perciò speravo nel secondo tentativo. Purtroppo non ho avuto l’opportunità di sfruttarlo, perché non ho potuto completare il giro. Ciò è deludente perché sono stato forte per tutte le sessioni. Sono state delle qualifiche beffarde“.

BOTTAS: “The yellow flag definitely hampered me. I had more to come but didn’t get the opportunity. It’s disappointing as I’ve been quick all weekend.

