GP Stiria, qualifiche: Hamilton in pole

Dopo la cancellazione delle FP3 di questa mattina e la posticipazione del Q1 di qualifica causa forte pioggia, il sabato del secondo weekend di gara si è aperto con una lunga sfilata della Safety Car a testare la percorribilità del tracciato

Con 45 minuti di ritardo, l’avvio delle seconde qualifiche di questa stagione 2020. La pioggia battente ha fermato temporaneamente i motori della Classe Regina che sono poi scesi nuovamente in pista con non pochi problemi di grip. Verstappen infatti ha da subito lamentato poca visibilità e, a due minuti dalla fine del Q1, Giovinazzi ha danneggiato la sua vettura impattando contro le barriere, riportando fortunatamente solo qualche danno al posteriore della sua Alfa Romeo.

E le sorprese non sono finite qui: per la prima volta dal 2018, la Williams è riuscita persino ad aggiudicarsi l’accesso al Q2 con il giovane George Russel.

Insomma, un sabato di qualifiche tutt’altro che monotono, che ha visto la conquista dell’ambita prima piazzola da parte di Lewis Hamilton con un tempo davvero eccezionale sul bagnato ( ben 1.2s di vantaggio sul secondo). Alle sue spalle, in seconda posizione, troviamo Max Verstappen, che ha sbagliato proprio all’ultimo quello che poteva essere il miglior giro, e in terza posizione Carlos Sainz su McLaren.

HAMILTON SUPER E ANCORA DIFFICOLTA’ PER FERRARI; LE PRIME DIECI POSIZIONI

Un venerdì di Libere nell’ombra e una qualifica che, invece di riscattare la Rossa, l’ha punita. A sorpresa, dopo la grande performance della scorsa settimana, il monegasco Leclerc è stato escluso dal Q3 e il compagno Vettel è solo decimo, con circa due secondi di ritardo dalla vetta.

Dopo la pioggia torrenziale odierna, per domani è prevista una gara sull’asciutto.

LA GRIGLIA DEI PRIMI DIECI:



Hamilton

Verstappen

Sainz

Bottas

Ocon

Norris

Albon

Gasly

Ricciardo

Vettel

Seguiteci su Instagram per tutti gli aggiornamenti in diretta!