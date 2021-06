GP Stiria: l’ordine d’arrivo che evidenzia il trionfo di Verstappen

VERSTAPPEN VINCE IL GP DI STIRIA, SEGUITO DA HAMILTON E BOTTAS SULL’ORDINE D’ARRIVO. LA LOTTA SI PROSPETTA PIU’ INFUOCATA CHE MAI

Continua la lotta tra Mercedes e Red Bull con il team di Milton Keynes che continua ad aver la meglio. Verstappen continua ad allungare nel Mondiale, aumentando il distacco di ben 18 lunghezze, con Hamilton che continua a inseguire. La Red Bull invece aumenta il distacco dal team di Brackley di ben 40 lunghezze. Si prospetta un campionato rovente in cui non mancheranno i colpi di scena e in cui ogni errore, anche quello più impercettibile può essere fatale. Occupa la prima casella dell’ordine d’arrivo del GP di Stiria Verstappen, seguito da Hamilton e Bottas.

In quarta posizione vi è l’altra Red Bull con Sergio Perez, mentre in quinta vi è la McLaren di Norris. Il duo Ferrari occupa la sesta e settima casella dell’ordine d’arrivo del GP di Stiria, rispettivamente con Sainz e Leclerc, che così si riscattano dalla complicata qualifica, specialmente lo spagnolo che era partito dalla dodicesima piazzola della griglia di partenza. Il monegasco nelle retrovie dopo il contatto con Gasly è riuscito a rendersi protagonista rimontando a suon di sorpassi, diventando così anche il Driver Of The Day.

PUNTI IMPORTANTI PER ASTON MARTIN, ALPINE E ALPHATAURI

Ottengono punti importanti anche Aston Martin con Stroll in ottava posizione, Alpine con Alonso in nona e AlphaTauri con Tsunoda in decima. Il giapponese sta mostrando di essere in netta crescita. Gasly e Russell invece, sono stati costretti al ritiro. Il primo citato a causa di un contatto al via con Leclerc in cui ha forato la posteriore, invece il secondo a causa di un problema relativo alla power unit, che l’ha costretto dapprima a un lungo pit stop. Una beffa per il britannico della Wiliams che stava occupando l’ottavo posto. La maledizione della zona punti purtroppo persiste per lui e il team di Grove.

L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI STIRIA

1) Verstappen

2) Hamilton

3) Bottas

4) Perez

5) Norris

6) Sainz

7) Leclerc

8) Stroll

9) Alonso

10) Tsunoda

11) Raikkonen

12) Vettel

13) Ricciardo

14) Ocon

15) Giovinazzi

16) Schumacher

17) Latifi

18) Mazepin

Ritirati:

Russell

Gasly