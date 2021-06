GP Stiria, Bottas: “È stato il miglior risultato possibile”

La Mercedes numero 77 è riuscita a tenere dietro un Perez scatenato, che avrebbe potuto soffiargli il terzo gradino del podio

Sul circuito del Red Bull Ring è calato il sipario. Almeno per la prima tappa del GP di Stiria. Una gara che, per le Mercedes, non è stata particolarmente entusiasmante. L’unica emozione vissuta da Valtteri Bottas, per esempio, è stata sentire il fiato sul collo a pochi giri dalla fine, quando la Red Bull di Perez ha dato il tutto e per tutto per raggiungere quell’agognato terzo posto.

E invece, il finlandese l’ha spuntata. Anche se nelle dichiarazioni del post gara non si è dimostrato particolarmente entusiasta, liquidando Mark Webber con alcune semplici considerazioni. Del resto, per Bottas il GP di Stiria è stato un po’ anonimo: la speranza è quella di fare meglio nel corso della prossima gara. C’è solo una domanda, però, che sorge spontanea: domenica prossima si corre sullo stesso circuito, basteranno 7 giorni per tornare alla carica?

PENALITÀ CANAGLIA

Il finlandese della Mercedes scattava dalla quinta posizione, a causa della penalità subita dopo il testa coda di cui è stato protagonista in pit lane. Di conseguenza, il risultato ottenuto è stato comunque superiore alle aspettative e, se non altro, ha limitato i danni nel contesto del mondiale costruttori. Secondo Bottas, la penalità ha rappresentato il problema principale e gli ha impedito di raggiungere posizioni migliori.

“Considerando da dove partivo questo è stato il miglior risultato possibile oggi. Era importante poter stare davanti a una Red Bull e limitare i danni nel campionato costruttori. Speriamo di andare meglio settimana prossima. Non avevo tanto margine su Perez, loro si sono giocati la loro carta migliore e quasi ha funzionato. Ma sono contento, era un po’ che non salivo sul podio, va bene così. Meglio la prossima? Sì, senza penalità e facendo meglio in qualifica ci possiamo provare“.