GP Stiria, Verstappen: “Oggi è andato tutto alla grande”

Nel GP di Stiria Max Verstappen ha conquistato la sua quarta vittoria in campionato, la seconda consecutiva e la terza negli ultimi quattro GP

Un vero e proprio dominio quello realizzato da Max Verstappen nel GP di Stiria. Al comando della gara dal primo all’ultimo giro, mai impensierito dalla Mercedes di Lewis Hamilton, per un successo che rafforza la sua leadership nel Mondiale. Un weekend in cui tutto è filato liscio, e che l’olandese ha voluto riassumere con queste parole, a caldo, ai microfoni di Mark Webber.

“Non puoi mai sapere cosa capiterà in gara. Oggi fin da subito ho sentito un bel bilanciamento in macchina, ero a mio agio, e alla fine è stata una domenica relativamente semplice. Creare subito un margine di sicurezza mi ha permesso di gestire le gomme con più tranquillità. E anche se la Mercedes ha tentato l’undercut abbiamo continuato ad avere tutto sotto controllo. Oggi tutto è funzionato alla perfezione”

“Si, questo è positivo. Ma già dalla settimana prossima non sarà semplice confermare questo livello. Vedremo cosa possiamo fare meglio, faremo tutte le analisi, e non vedo l’ora di tornare in pista. Per il momento la classifica ci sorride, ma la strada è ancora lunga ed è troppo presto per prestare attenzione a questa cosa. Dobbiamo solo pensare a spingere e a continuare su questa strada”, ha concluso Verstappen.

Quarta vittoria consecutiva per la Red Bull, la quinta stagionale. La scuderia di Milton Keynes non aveva mai vinto cinque gare in una sola stagione nell’era turbo-ibrida. Riscontri statistici eloquenti e che dicono tanto sul grande stato di forma che stanno passando gli uomini di Christian Horner. Che già la prossima settimana, sempre al Red Bull Ring, avranno l’occasione per sferrare un altro duro colpo alla riscossa di una Mercedes sempre più lontana in classifica.