Gp Stiria, anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP Stiria, round 2°. Sette giorni dopo, la Formula 1 rimane al Red Bull Ring dove affronterà il GP Stiria, secondo appuntamento del mondiale 2020

Stessa storia, stesso posto, stesso canale. 7 giorni dopo la prima prova della stagione 2020, il primo back-to-back sullo stesso tracciato nella storia della Formula 1, che è rimasta in Austria ed a Zeltweg, dove nel prossimo fine settimana e domenica sul circuito del Red Bull Ring, si disputerà la seconda gara denominata GP Stiria.

Ci siamo lasciati alle spalle lo scorso weekend del GP Austria, con la conferma che la Mercedes è in gran forma e super protagonista sia nelle prove libere, in qualifica con la prima pole position ed in gara con la prima vittoria della stagione, andata a Valtteri Bottas. Ciò nonostante, soprattutto in gara in alcuni momenti, è sembrata un pò sofferente con qualche campanello d’allarme a livello di affidabilità, potenza del motore, confermato dai ritiri della Racing Point di Lance Stroll e della Williams di George Russell (entrambi motorizzati Mercedes). Anche Lewis Hamilton, è sembrato in difficoltà verso il finale di gara, dove non è riuscito a tener dietro la Red Bull di Alex Albon, seppur è riuscito a difendersi dall’attacco, che peraltro gli ha causato la penalità di 5 secondi, e quindi la perdita del secondo posto e del podio finendo in quarta posizione. Vedremo quindi come se la caveranno e se riusciranno a risolvere ciò che non ha funzionato per riaffrontare i saliscendi del Red Bull Ring.

Dietro alle “Frecce Nere”, troviamo una Ferrari in difficoltà, con una SF1000 che stenta a trovare la prestazione, e sembra arrancare rispetto ad altre concorrenti, come Red Bull, Racing Point, McLaren. Charles Leclerc ha salvato la quasi brutta figura, con il podio ed il secondo posto, e con un finale di gara esaltante, dove è riuscito di forza a superare la McLaren di Lando Norris e la Racing Point di Sergio Perez. Risultato non ottimale per Sebastian Vettel, che invece si è trovato in difficoltà nella guida e con un errore mentre tentava di approfittare del duello tra Carlos Sainz Jr e Charles Leclerc, tentando di intromettersi, prima di finire in testacoda e compromettere il risultato, seppur con il decimo posto all’arrivo.

La Red Bull ha sofferto di affidabilità in gara con Max Verstappen, ma tutto sommato non è da sottovalutare per la prossima gara, che sarà sempre sul circuito di casa, vedendo la buona prestazione e passo gara anche di Alexander Albon. Vedremo se i tecnici siano riusciti a risolvere il guaio avuto dall’olandese e prepararsi al meglio per domenica.

Altro team da non sottovalutare è la McLaren, dopo la buonissima prova in gara, con il podio per Lando Norris e il quinto posto al traguardo per Carlos Sainz Jr. La vettura sembra essere nata bene, e questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

RED BULL RING

La Formula 1 è rimasta sul Red Bull Ring, situato nella località di Spielberg, sulle colline della Stiria (la regione che dà il nome al GP Stiria) dove in molte occasioni, tra verdi pascoli anche nei weekend in cui c’è la Formula 1 è possibile incontrare delle mandrie di mucche.

Sorto nella località di Zeltweg, è ricavato dalla pista a L di un aerodromo che ivi sorgeva, e che ha ospitato la prima edizione del Gp Austria nel 1964 fino agli anni ’70. Nel corso degli anni, il circuito subì diversi lavori di modifica, con la realizzazione dell’Österreichring diventato poi l’A1-Ring negli anni ’90 che l’hanno fatto diventare una pista più lenta e corta. Nel 2004 fu acquistata dalla Red Bull, che le cambiò il nome in Red Bull Ring riuscendo a riportare la Formula 1 nel 2014 dopo anni di assenza.

I giri da percorrere sono 71, su un tracciato lungo 4,326 km e caratterizzato da vari saliscendi a causa della collina su cui sorge, oltre a due grandi rettilinei e 10 curve, alcune delle quali ad angolo stretto, per cui si richiede una vettura con carico aerodinamico medio-alto, nonostante il grip sia dovuto più agli pneumatici che all’aerodinamica.

Le curve 1 e 2 sono tra i punti critici del tracciato, per via della loro difficoltà e con i piloti che vengono messi a dura, in quanto faticano a trovare il giusto punto di frenata in salita. Al termine del rettilineo, le vetture giungono alla prima curva ad una velocità di oltre 300 km/h in settima marcia, con i piloti che troveranno l’ingresso della curva un po’ cieco, e dovranno essere abili ad evitare il cambio di pendenza in uscita che può creare problemi di stabilità sulla monoposto. Subito dopo troveranno un altro lungo rettilineo con le vetture che arriveranno a toccare circa 320 km/h di velocità, prima di affrontare la seconda curva, e la staccata più tosta del circuito, tanto da poter vedere molti piloti usare il ripartitore di frenata per evitare di arrivare al bloccaggio e portare la potenza frenante al retrotreno sfruttando il rettilineo per arrivare alla giusta regolazione.

PIRELLI: C2, C3, C4

Per il secondo weekend austriaco, Pirelli ha confermato le stesse mescole viste lo scorso fine settimana: C2, C3 e C4 ovvero White Hard, Yellow Medium e Red Soft. Queste mescole saranno nuovamente chiamate ad affrontare il tracciato del Red Bull Ring, i suoi susseguirsi di saliscendi, rettilinei e curve, su un asfalto piuttosto liscio. Fondamentale avere un’ottima trazione e frenata e una buona capacità di gestire le gomme per poter ottenere un ottimo tempo sul giro, visto che la maggior parte delle curve è a destra, mentre le due più impegnative per i pneumatici sono a sinistra.

CHE TEMPO FARA’?

In previsione del weekend del GP Stiria, secondo l’ultimo bollettino sulla cittadina di Zeltweg è nuovamente attesa la pioggia. Venerdì 10 luglio, è atteso un cielo sereno, con il 20% di possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16° C ed i 29°C. Per Sabato 11 luglio, la pioggia è attesa al 100% con temperature più fresche tra i 9°C ed i 19°C. Domenica 12 luglio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con il 20% di possibilità di precipitazioni, temperature tra i 9°C ed i 21°C.

ORARI TV

Tutto pronto per la 1° tappa della stagione 2020 con il GP Stiria che sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD fin dalle Prove Libere 1 e 2 andranno in scena venerdì 03 luglio, Prove libere 3 e Qualifiche di sabato e la gara di Domenica che scatterà alle 15:10 (ora italiana). TV8 trasmetterà in differita questa tappa, soltanto Qualifiche e gara. Non mancherà il Live di F1world che trasmetterà e racconterà in diretta giro dopo giro la gara.

Qui in dettaglio gli orari Tv del GP Austria 2020:

Venerdì 03 luglio



dalle 11:00 alle 12:30: Prove Libere 1 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; niente diretta TV8);

dalle 15:00 alle 16:30: Prove Libere 2 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; niente diretta TV8 ).

Sabato 04 luglio

dalle 12:00 alle 13:00: Prove Libere 3 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; no diretta TV8);

dalle 15:00 alle 16:00: Qualifiche (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; TV8 differita dalle 18:00)

Domenica 05 luglio

dalle 15:10: Gara (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; TV8 differita dalle 18:00)