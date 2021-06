Todt: “Troppa tensione e concorrenza tra Red Bull e Mercedes”

L’anno si inaugura con la battaglia tra i due team in testa alla classifica. Ma Todt ha qualcosa da dire alla Mercedes e Red Bull

Non solo per quanto riguarda la polemica sulle ali flessibili, ma anche per come la vicenda viene gestita e gli scambi di battute. Il 2021 è iniziato nel segno della battaglia tra i due team in testa alla classifica. Jean Todt, presidente della FIA, dice la sua su questo scontro tra Mercedes e Red Bull, asserendo che tra i due team ci sia troppa competizione.

Jean Todt, ex team principal Ferrari e da dodici anni capo della FIA, è interessato alla polemica tra i due team, tuttavia preferirebbe vedere una battaglia “con meno polemiche”. “È interessante, c’è più competizione e anche più polemiche, è così che funziona”, ha detto Todt. “Semmai, preferirei che ci fosse meno polemica in questo sport, ho cercato di fare tutto il possibile in modo di stare tutti insieme. È stato raggiunto l’obiettivo, in un certo senso, quando abbiamo affrontato COVID-19″.

La pandemia ha dunque aiutato il circus ad essere più unito, ma a situazione stabilizzata, le polemiche sembrano essere tornate. “C’è troppa tensione, troppa competizione, polemiche sul flex delle ali, problemi agli pneumatici, tutto”. “L’interpretazione delle regole implica essere al limite di ciò che può e non può essere fatto”, ha aggiunto il 75enne. “Questo è il motivo per cui voglio che abbiamo una buona amministrazione: l’etica, la conformità“. E per quanto riguarda i compiti del comitato tecnico? “Abbiamo un comitato tecnico sportivo perché non mi piace essere nella posizione che una persona decida cosa fare. Sarebbe un male per tutti. Dobbiamo essere severi con questo”.

ORMAI 75ENNE TODT PARLA DEL SUO FUTURO

Per quanto riguarda il suo futuro, Todt spera che ci siano altri risultati che lo aspettano quando lascerà la FIA. “Dal 1981, quando sono stato nominato per Peugeot, fino ad oggi non ho perso un solo giorno del mio lavoro. Sono fortunato“, ha detto. Aggiunge anche qualcosa che riguarda la sua vita oltre il paddock: “Fino alla fine di dicembre sarò pienamente impegnato nella mia posizione e questo sarà il momento di fare il punto. Inoltre, sto preparando un libro”.

Una vita a gestire le automobili è sufficiente per Todt, che rivela un altro dettaglio su cosa ne sarà della sua vita una volta abbandonato il ruolo di presidente: “Se poi continuerò ad essere legato alla FIA? No, non sarebbe salutare. Faccio molte altre cose che non si può sapere e prendere molto tempo. Ho molti interessi in attività diverse da corse automobilistiche”.