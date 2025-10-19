GP Stati Uniti, pagelle: “Kings day”

GP Stati Uniti: arancio ovunque

La Formula 1 ha fatto tappa ad Austin per il GP Stati Uniti 2025, e il Circuit of the Americas ha regalato un’altra domenica ricca di emozioni, strategie e qualche colpo di scena. Max Verstappen torna al successo con una prova di forza impressionante, mentre McLaren e Ferrari si dividono gloria e rimpianti.

Ecco le pagelle, con i nostri voti e giudizi del weekend del GP Stati Uniti!

Max Verstappen – Voto 9,5

Un dominio tornato ai vecchi fasti. Partenza pulita, ritmo martellante e gestione perfetta delle gomme. L’olandese non ha mai dato la sensazione di poter perdere la leadership. Austin segna la riscossa Red Bull e rilancia Verstappen nella corsa al titolo.

Lando Norris – Voto 8

Bravo, costante e intelligente. Porta a casa un ottimo secondo posto, frutto di una strategia efficace e di un passo gara solido. L’unico rammarico? Non aver mai impensierito davvero Verstappen.

Charles Leclerc – Voto 7

La Ferrari è viva, e il monegasco lo dimostra con un weekend solido e concreto. Terzo posto meritato, anche se manca quel guizzo per puntare più in alto. La SF-25 sembra crescere in costanza, e il podio è un’iniezione di fiducia.

Lewis Hamilton – Voto 6,5

Gara regolare, forse troppo. Il sette volte campione ha mantenuto il passo ma senza mai apparire realmente competitivo per il podio. I segnali sono incoraggianti.

Oscar Piastri – Voto 5

Il weekend non gli sorride. Dopo la collisione nel sabato sprint, la domenica non offre il riscatto sperato. Quinto posto buono per il campionato, ma lontano dai livelli a cui ci ha abituati. Strategia sbagliata e degrado gomme lo penalizzano.

George Russell – Voto 6

Una gara di sostanza ma non di spettacolo. Il britannico porta a casa punti preziosi per la squadra, nonostante qualche difficoltà fisica. Non brilla, ma neppure delude.

Ferrari – Voto 7

Weekend incoraggiante per la Rossa. Leclerc sul podio e Sainz costantemente in top 6 dimostrano che Maranello sta lavorando nella direzione giusta. Strategia ben calibrata e passo costante.

McLaren – Voto 7,5

Squadra solida ma spaccata in due: Norris eccellente, Piastri sottotono. Il potenziale per la doppietta c’era, ma qualche errore di troppo ha lasciato punti per strada.

Red Bull – Voto 9

Un ritorno ai tempi d’oro. La RB21 vola, la strategia è impeccabile e Verstappen guida da fuoriclasse. Dopo alcune settimane difficili, la squadra di Milton Keynes si rimette al centro della scena.