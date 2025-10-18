GP Stati Uniti, Sprint Race: Max vince, doppio KO McLaren

GP Stati Uniti, Sprint Race: vittoria di Verstappen e doppio ritiro per le McLaren; sul podio anche Russell e Sainz, Ferrari 4ª e 5ª

La Sprint Race del GP degli Stati Uniti si è conclusa con la vittoria di Max Verstappen, seguito dalla Mercedes di George Russell e dalla Williams di Carlos Sainz. Grazie a questo successo, Max guadagna punti preziosi in classifica, approfittando anche del doppio ritiro delle McLaren, coinvolte in un incidente al via. Le due Ferrari sfruttano il caos della partenza, chiudendo in quarta posizione con Hamilton e in quinta con Leclerc.

Incidente alla partenza: doppio ritiro McLaren, Alonso fuori

Max Verstappen trova un ottimo spunto al via e mantiene la prima posizione, ma alle sue spalle scoppia il caos. Oscar Piastri, nel tentativo di superare il compagno di squadra Lando Norris, si sposta verso l’interno e colpisce prima la Sauber di Nico Hülkenberg, poi finisce contro la McLaren dell’inglese: entrambe le vetture papaya sono costrette al ritiro. Resta coinvolto nell’incidente anche Fernando Alonso, che termina la sua gara dopo un contatto con Hülkenberg. Immediato l’ingresso della Safety Car per ripulire la pista dai numerosi detriti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Riprende la gara: Russell attacca Verstappen, Hamilton supera Leclerc

Rientra la Safety Car al quinto giro: in testa resta sempre Max Verstappen, seguìto da George Russell e Carlos Sainz, con le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton subito dietro. Russell prova a restare incollato al campione del mondo, cercando di mantenersi entro il secondo di distacco per poter sfruttare il DRS. Leclerc, nel frattempo, prova ad avvicinarsi alla Williams di Sainz.

All’ottavo giro, Russell tenta l’attacco su Verstappen in curva 12, ma perde il punto di corda e finisce largo, accompagnando fuori pista anche l’olandese. Verstappen riesce comunque a rientrare e a mantenere la prima posizione. Nel frattempo, Hamilton sorpassa il compagno di squadra Leclerc, approfittando di un errore del monegasco, sempre più in difficoltà.

Safety Car di nuovo in pista: fuori Ocon e Stroll

Safety Car al giro 16 per un contatto tra Esteban Ocon e Lance Stroll. Il canadese tenta un attacco all’interno di curva 1, ma colpisce la Haas del francese: entrambi sono costretti al ritiro. Penalità di dieci secondi per Oliver Bearman, sanzionato per aver difeso la posizione su Antonelli restando oltre i limiti della pista. A causa delle distanze ravvicinate in regime di Safety Car, il britannico scivola così in ultima posizione.

La gara si conclude sotto il regime di Safety Car, con Max Verstappen che conquista la sua seconda vittoria stagionale di una Sprint. Sul podio, insieme a lui, salgono George Russell e Carlos Sainz. Il team di Maranello, approfittando dell’incidente iniziale, riesce a limitare i danni dopo una qualifica deludente.

La classifica e i risultati della Sprint Race del GP degli Stati Uniti:

M. Verstappen (Red Bull) G. Russell (Mercedes) +0.395 C. Sainz (Williams) +0.791 L. Hamilton (Ferrari) +1.224 C. Leclerc (Ferrari) +1.825 A. Albon (Williams) +2.576 Y. Tsunoda (Red Bull) +2.976 K. Antonelli (Mercedes) +4.147 L. Lawson (Racing Bulls) +4.804 P. Gasly (Alpine) +5.126 G. Bortoleto (Kick Sauber) +5.649 I. Hadjar (Racing Bulls) +6.228 N. Hülkenberg (Kick Sauber) +6.624 F. Colapinto (Alpine) +8.006 O. Bearman (Haas) +13.576Rit. L. Stroll (Aston Martin)

Rit. E. Ocon (Haas)

Rit. O. Piastri (McLaren)

Rit. F. Alonso (Aston Martin)

Rit. L. Norris (McLaren)