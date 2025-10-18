GP Stati Uniti, Verstappen: “Domani battaglia dura, ma è quello che vogliamo”

La McLaren vola, ma Super Max di più: anche nella sprint del GP degli Stati Uniti, Verstappen partirà in pole position

Sono 5 i piloti ancora in lizza per il titolo, ma solo 3 in lotta concreta. Uno di questi, e forse il più agguerrito, è Max Verstappen, che anche ad Austin porta avanti la sua campagna verso il quinto titolo: pole sprint nel GP degli Stati Uniti. Una gara che può portare un massimo di 8 punti, ma che verosimilmente potrebbe fargliene guadagnare uno su Norris e due su Piastri. I due McLaren si sono qualificati rispettivamente secondo e terzo in un mondiale dove tutto conta per puntare al titolo iridato.

Controvento

“Sono state delle buone qualifiche“ afferma Max terminato l’SQ3. “Siamo stati tutti vicini in tutti i segmenti e abbiamo cercato di mettere tutto insieme alla fine, che non è semplice, anche se è il momento che conta. Andavamo però con la gomme soft senza punti di riferimento. Mi aspetto comunque che sarà una battaglia dura domani nella sprint, però è esattamente quello che vogliamo vedere. Per cui sono entusiasta per domani e contento di oggi“.

Punto centrale del venerdì di Austin è stato il vento: “Come si sente il vento è stato molto altalenante, ci sono state folate ed è facile uscire di pista ad alta velocità con queste folate di vento con la pista anche molto variabile. C’era ancora qualche margine di miglioramento qua e là secondo me, però comunque è un’ottima giornata per me finora”.

“Cerchiamo di fare una bella partenza con una buona curva uno e poi speriamo di avere un buon passo in gara lo scopriremo domani”. Sabato ricco con la sprint alle 19 e le qualifiche per la gara alle 23. Sarà in grado di dominare tutto il weekend Super Max o vedremo un ritorno delle McLaren?