GP Stati Uniti, griglia di partenza della sprint race

Max Verstappen conquista la pole position. Ferrari in netta difficoltà.

Si sono appena concluse le qualifiche del GP degli Stati Uniti, che hanno determinato la griglia di partenza della sprint race. Conquista la pole position un super Max Verstappen, un risultato importante che potrebbe aiutare il pilota olandese a mantenere viva la lotta mondiale. Alle sue spalle, troviamo i due piloti McLaren, con Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri in terza.

Chiude in seconda fila un fantastico Nico Hulkenberg, in quarta posizione. A scattare dietro di lui saranno Russell e Fernando Alonso, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Ottima prestazione per la William, che partirà dalla settima piazza con Carlos Sainz e dalla nona con Alex Albon. Sessione amara per Ferrari che, dopo essere entrata in SQ3 in extremis, partirà in ottava posizione con Lewis Hamilton e in decima con Charles Leclerc.

Fuori dalla top ten, troviamo il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, che partirà undicesimo. Il giovane talento della Mercedes è sembrato in difficoltà fin dai primi momenti delle qualifiche, per poi essere eliminato nella seconda sessione per soli sei millesimi da Hamilton. Insieme all’italiano, partiranno fuori dai primi dieci anche i due piloti della Racing Bulls, Isack Hadjar e Liam Lawson, rispettivamente in dodicesima e quindicesima posizione. In mezzo a loro si piazzano Pierre Gasly, in tredicesima posizione e Lance Stroll in quattordicesima.

A non accedere alla seconda sessione delle qualifiche sono stati i due piloti dalla Haas, Oliver Bearman e Esteban Ocon, rispettivamente in sedicesima e diciannovesima posizione. Insieme a loro, Franco Colapinto in diciassettesima e Yuki Tsunoda in diciottesima. Sfortunato il secondo pilota della Sauber, Gabriel Bortoleto, che non è riuscito a mettere insieme un giro valido e partirà dalla ventesima piazza.

MAX VERSTAPPEN IS ON SPRINT POLE!! What a lap from the Red Bull driver! #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/jZeq7h0GwK — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

GP Austin, la griglia di partenza della sprint race

Max Verstappen – Red Bull Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren Nico Hulkenber – Kick Sauber George Russell – Mercedes Fernando Alonso – Aston Martin Carlos Sainz – Williams Lewis Hamilton – Ferrari Alex Albon – Williams Charles Leclerc – Ferrari Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Isack Hadjar – Racing Bulls Pierre Gasly – Alpine Lance Stroll – Aston Martin Liam Lawson – Racing Bulls Oliver Bearman – Haas Franco Colapinto – Alpine Yuki Tsunoda – Red Bull Esteban Ocon – Haas Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

Ilaria Atzeni