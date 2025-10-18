GP Stati Uniti, griglia di partenza della sprint race

18 Ottobre 2025
© formula1.com

Max Verstappen conquista la pole position. Ferrari in netta difficoltà.

Si sono appena concluse le qualifiche del GP degli Stati Uniti, che hanno determinato la griglia di partenza della sprint race. Conquista la pole position un super Max Verstappen, un risultato importante che potrebbe aiutare il pilota olandese a mantenere viva la lotta mondiale. Alle sue spalle, troviamo i due piloti McLaren, con Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri in terza.

Chiude in seconda fila un fantastico Nico Hulkenberg, in quarta posizione. A scattare dietro di lui saranno Russell e Fernando Alonso, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Ottima prestazione per la William, che partirà dalla settima piazza con Carlos Sainz e dalla nona con Alex Albon. Sessione amara per Ferrari che, dopo essere entrata in SQ3 in extremis, partirà in ottava posizione con Lewis Hamilton e in decima con Charles Leclerc.

Fuori dalla top ten, troviamo il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, che partirà undicesimo. Il giovane talento della Mercedes è sembrato in difficoltà fin dai primi momenti delle qualifiche, per poi essere eliminato nella seconda sessione per soli sei millesimi da Hamilton. Insieme all’italiano, partiranno fuori dai primi dieci anche i due piloti della Racing Bulls,  Isack Hadjar e Liam Lawson, rispettivamente in dodicesima e quindicesima posizione. In mezzo a loro si piazzano Pierre Gasly, in tredicesima posizione e Lance Stroll in quattordicesima.

A non accedere alla seconda sessione delle qualifiche sono stati i due piloti dalla Haas, Oliver Bearman e Esteban Ocon, rispettivamente in sedicesima e diciannovesima posizione. Insieme a loro, Franco Colapinto in diciassettesima e Yuki Tsunoda in diciottesima. Sfortunato il secondo pilota della Sauber, Gabriel Bortoleto, che non è riuscito a mettere insieme un giro valido e partirà dalla ventesima piazza.

GP Austin, la griglia di partenza della sprint race

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Lando Norris – McLaren
  3. Oscar Piastri – McLaren
  4. Nico Hulkenber – Kick Sauber
  5. George Russell – Mercedes
  6. Fernando Alonso – Aston Martin
  7. Carlos Sainz – Williams
  8. Lewis Hamilton – Ferrari
  9. Alex Albon – Williams
  10. Charles Leclerc – Ferrari
  11. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
  12. Isack Hadjar – Racing Bulls
  13. Pierre Gasly – Alpine
  14. Lance Stroll – Aston Martin
  15. Liam Lawson – Racing Bulls
  16. Oliver Bearman – Haas
  17. Franco Colapinto – Alpine
  18. Yuki Tsunoda – Red Bull
  19. Esteban Ocon – Haas
  20. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber

Ilaria Atzeni

