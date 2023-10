GP Stati Uniti, Stroll: “Risultato positivo dopo giorni difficili”

Un risultato forse inaspettato, quello che ha visto Stroll risalire la classifica dall’ultima alla nona posizione in occasione del GP degli Stati Uniti

Quello che Lance Stroll sta affrontando non è certo uno dei suoi periodi migliori. Oltre alle difficoltà che la scuderia sta affrontando, il canadese della Aston Martin sembra essere piombato in una spirale confusa, da cui fatica riemergere. Tuttavia, il GP degli Stati Uniti è stato per lui un toccasana dopo giorni molto difficili che lasciavano presagire un altro risultato deludente.

Partito dall’ultima piazza, dopo che i meccanici hanno dovuto sostituire alcune componenti della sua vettura in regime di parco chiuso, Stroll ha risalito la classifica fino a conquistare la nona piazza. Un risultato sorprendente dopo l’inizio di weekend complicato, che per altro ha visto anche il ritiro del compagno di squadra, anch’esso protagonista di una gara in rimonta che si stava per trasformare in un ottimo risultato.

MODIFICHE ALL’ASSETTO VINCENTI

“Finire nono dopo essere partito ultimo in pitlane è un risultato positivo dopo un paio di giorni difficili qui al COTA“, ha dichiarato Stroll al termine del GP degli Stati Uniti. “È bello essere tornati in zona punti dopo alcune gare difficili. Le modifiche all’assetto che abbiamo apportato per ottimizzare le prestazioni ci hanno sicuramente esso nella giusta direzione. Oggi eravamo molto più competitivi“.

Quello conquistato sul circuito degli Stati Uniti è sicuramente un risultato incoraggiante tanto per il team, quanto per il pilota. Dopo una serie di gare complesse, che hanno stimolato anche voci sul presunto ritiro di Stroll, il pilota canadese è stato autore di una gara consistente, che lo motiva a dare il meglio anche in Messico, tappa in programma il prossimo weekend. “Avevo un buon grip in curva, soprattutto una volta montata la mescola media. Sono riuscito a fare alcuni buoni sorpassi in entrata alla curva 12. Lavoreremo duramente per portare questo slancio in Messico la prossima settimana“.