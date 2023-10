UFFICIALE: Hamilton e Leclerc squalificati dal GP degli Stati Uniti

Hamilton e Leclerc sono stati squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti, dopo un’ispezione a fine gara, in cui il team tecnico della FIA ha riscontrato delle irregolarità concernenti l’usura delle pedane

Hamilton e Leclerc sono stati squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti. Arriva nella notte la notizia che scombussola la parte alta della classifica. Il rapporto del delegato FIA presentato alla fine dell’ispezione afferma: “I pattini situati nell’area -825 ≥ XR ≥ -1025 sono risultati non conformi all’articolo 3.5.9 e) del Regolamento tecnico di Formula Uno 2023″. Hamilton aveva concluso la gara con un brillante secondo posto. La Mercedes si era presentata ad Austin con l’ultimo importante pacchetto di aggiornamenti, tra i quali figurava anche il nuovo fondo.

Leclerc, invece, aveva tagliato il traguardo in sesta posizione, precedendo di pochissimo Russell. Giornata da dimenticare per il monegasco, dopo essere arretrato nelle fasi finali con l’errore nella scelta della strategia a una sola sosta. Entrambi i team hanno inviato un rappresentante a parlare con i commissari sportivi. Nel corso delle discussioni è stato affermato che “l’elevata usura delle pastiglie è stata probabilmente il risultato della combinazione unica di pista sconnessa e programma di gara sprint. Ciò ha ridotto al minimo il tempo per impostare e controllare la vettura prima della gara“.

Tuttavia, i Commissari Sportivi hanno osservato che “l’onere di garantire che la vettura sia sempre conforme ai regolamenti durante un evento è a carico del concorrente. In questo caso particolare, lo slittamento posteriore nell’area definita nel rapporto del Delegato Tecnico era al di fuori delle soglie delineate nell’Articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico FIA di Formula Uno. Quest’ultimo in particolare include anche una tolleranza per l’usura“.

Cosa cambia nella classifica finale

La squalifica di Hamilton e Leclerc fa salire dunque Norris al secondo posto e promuove Carlos Sainz sul podio. Sergio Perez passa al quarto posto e allunga il suo vantaggio su Hamilton nella lotta per la seconda piazza nel Campionato Piloti. Russell passa dal settimo al quinto posto, Pierre Gasly al sesto e Lance Stroll al settimo.

Yuki Tsunoda chiude in ottava posizione, ottenendo anche il punto bonus per il giro più veloce in una giornata positiva per AlphaTauri. La Williams è andata a punti con entrambe le vetture, con Alex Albon che ha ereditato il nono posto e Logan Sargeant che ha ottenuto il suo primo punto in Formula 1 con la decima posizione conquistata sul suolo di casa.