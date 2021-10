GP Stati Uniti, Sainz: “Provvedimento alquanto confuso”

GP Stati Uniti, Carlos Sainz partito dalla quinta casella, ha concluso in settima posizione, alle spalle di Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo

Nelle fasi iniziali del GP Stati Uniti, Carlos Sainz è stato protagonista di una lotta serratissima con le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Il pilota della Ferrari è poi riuscito a sopravanzare entrambe le vetture, al termine di una manovra piuttosto confusa, durante la quale ha lasciato passare Ricciardo nel tentativo di scongiurare una possibile sanzione.

Dopo le opportune verifiche, per la direzione gara, il pilota danneggiato dalla manovra compiuta dallo spagnolo è stato Norris, motivo per cui hanno obbligato Sainz a restituirgli la posizione dopo qualche giro.

“Nel primo giro, c’è stato un po’ di casino con le due McLaren. Stavo lottando con entrambi, cercavo di difendermi e alla fine le ho superato. Ma poi ho deciso di farmi passare da uno di loro, nel caso in cui i commissari avessero deciso di prendere provvedimenti,” ha così spiegato Carlos Sainz Jr a Sky Sport F1.

“Alla fine presero provvedimenti, nonostante l’avessi lasciato passare. Onestamente, è una cosa alquanto confusa. Non mi piace il modo in cui giocano con le posizioni. Credo che la decisione di farmi passare da uno dei due, fosse stata una cosa legittima. Sarebbe dovuto essere sufficiente,” ha poi aggiunto lo spagnolo.

CARLOS ALLE PRESE CON I PIT STOP LENTISSIMI

Nonostante tutto, il ferrarista è riuscito a sopravanzare Norris in pista, poi il team ha deciso di fare un undercut su Ricciardo, per cercare di finire davanti a entrambe le McLaren. Ma il secondo pit stop al box della Ferrari, non è andato bene, mandando a monte la strategia di Sainz.

“Ho dovuto lasciar passare Lando, successivamente sono rimasto bloccato per tutta la gara dietro a Ricciardo. Abbiamo tentato l’undercut, ma la nuova sosta ai box è stata lenta. Questo non ci ha permesso di compiere l’azione, ritrovandoci di nuovo bloccati dietro. Una gara, andata male per me,” si è così lamentato il madrileno.

Malgrado l’undercut fallito, Sainz ha tentato di affrontare Ricciardo in pista con una nuova lotta, finita con una toccata tra i due. Il contatto ha causato danni all’alettone anteriore della Ferrari numero 55, compromettendo di fatto la gara.

Carlos Sainz assicura che l’azione di Ricciardo, sia stata “un po’ sporca”: “Secondo la mia opinione, il pilota che sta all’interno, fa questo genere di cose di proposito sempre per cercare di annientare chi sta all’esterno. Io avrei fatto lo stesso”.

“Il fatto è che avrebbe potuto essere meno duro in quel contatto e farlo in modo più pulito. A momenti finivo in testacoda. Fortunatamente, è andata bene. Avrei fatto una cosa simile se fossi stato al suo posto”.

Malgrado l’episodio, a fine gara Ricciardo è andato a scusarsi con Carlos, il quale ha accettato.

LAP 43/56 It’s getting spicy between Sainz and Ricciardo 🔥 The two touch as Sainz tries to move round the outside of the McLaren 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Qx1zDAQy7W — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

FERRARI VS MCLAREN, È LOTTA APERTA PER IL TERZO POSTO

Sainz è rimasto scontento per la sua gara: “Credo che oggi non siamo riusciti a sfruttare l’occasione. Avremmo dovuto finire davanti a entrambe le McLaren, visto il passo della macchina, ma non siamo riusciti a cogliere l’opportunità. Sono amareggiato”.

Ricordiamo che Ferrari e McLaren, sono in lotta per la terza posizione nel campionato costruttori. Motivo per cui, l’obiettivo della Scuderia è di finire le gare davanti a Norris e Ricciardo. Mancano solo cinque gare al termine della stagione, il team di Woking attualmente è in vantaggio di quattro punti e mezzo su Maranello.