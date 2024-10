GP Stati Uniti, Norris: “Domani, in gara sarà dura”

GP Stati Uniti, un sabato particolarmente intenso che ha visto andare in scena le qualifiche per la gara di domenica, e in pole position c’è Lando Norris

Lando Norris è in pole position al termine delle qualifiche del GP Stati Uniti, disputatesi sul circuito di Austin. Il pilota della McLaren, un po’ aiutato da un incidente nel finale di sessione che l’ha interrotta, ha così potuto ottenere la prima casella, davanti a Max Verstappen e a Carlos Sainz.

Risultato un po’ a sorpresa, dato che la McLaren non è sembrata brillante in termini di prestazioni, come in altre occasioni, nel corso dell’intera sessione. In Q2 e Q3, Lando Norris è riuscito sempre a stare nella lotta per la miglior posizione, e facendo spesso meglio di Max Verstappen.

Tuttavia, dopo quanto visto in anteprima nel corso della Sprint Race, conclusasi al terzo posto per Lando Norris, si prospetta un GP Stati Uniti, sicuramente infuocato e ricco di colpi di scena. Non ci resta che aspettare, la partenza della gara, prevista per le ore 21:00 in Italia.

Lando: “Questa pista ti fa sorridere”

“È stato un bellissimo giro, ma non potevo andare più veloce di così. Avrei avuto un altro giro a disposizione. Ma dopo quello che avevo fatto, ho pensato che sarebbe stato difficile battere quel giro. Ho messo tutto in pista, ed era necessario, in quanto abbiamo dovuto sempre inseguire in questo weekend. Non avevamo il passo, né della Ferrari, né della Red Bull. Per cui, mi dovevo inventare qualcosa, e così l’ho fatto. Un bel giro, e un ottimo modo per partire domani,” ha esordito Lando Norris, parlando del giro che gli ha permesso di conquistare la pole position del GP Stati Uniti.

Qualche ora fa, si è svolta la Sprint Race, con un format che non permette tanto riposo per i piloti, tra una sessione e l’altra. A questo proposito, Lando Norris ha parlato del modo in cui i piloti, riescono a riprendersi anche a livello mentale in poco tempo: “Una vera e propria sfida! Poi in questo circuito, che è molto più veloce, essendo una pista in cui quando sei dentro l’abitacolo e pensi: ‘caspita quanto è veloce’. È davvero emozionante, e ti dà delle belle sensazioni. Ci sono dei dossi, ed è veloce specialmente nel primo settore, ti fa sorridere in macchina. Poi, quando vai ancora più veloce, sorridi anche di più”.

“Una giornata e un weekend difficile per noi, ma abbiamo cambiato parecchio. Abbiamo rivisto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo fatto miglioramenti, che potevamo fare. Probabilmente, Carlos aveva qualcosa in più, così come Max. C’è stata un po’ di fortuna, ma me la prendo,” ha aggiunto Lando.

In conclusione, in vista di domani e il possibile degrado delle gomme: “Sì, abbiamo fatto qualche cambiamento. Ma, sarà dura, abbiamo fatto il nostro lavoro, fatto qualche modifica per rimediare al problema delle gomme, e lo speriamo. Ce lo dirà il tempo, abbiamo lavorato sodo e fatto un bel lavoro finora, il primo pensiero ce lo siamo tolto. E ora, domani c’è la gara, e sarà molto dura”.