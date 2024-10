GP Stati Uniti: la griglia di partenza ad Austin

Terminate le qualifiche del GP degli Stati Uniti: Lewis Hamilton non va oltre la Q1, ma la posizione del sette volte iridato non è l’unica sorpresa della griglia di Austin

Tutto da vedere, tutto da dimostrare durante questo weekend totalmente americano di Formula 1. In una qualifica in cui le posizioni non sono mai certe fino all’ultimo secondo, la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti mostra quanto ad Austin le cose possano cambiare. Max Verstappen parte subito fortissimo, mentre le Mercedes mostrano sin dall’inizio non poche difficoltà. Complicazioni non risolte per Lewis Hamilton, fuori a sorpresa già in Q1. Il britannico, infatti, domani partirà dall’ultima fila.

Ottime qualifiche per entrambe le Haas, nonostante Hulkenberg riesca a piazzare la sua monoposto solo nella dodicesima piazza. Fantastica sessione anche per Pierre Gasly, che è riuscito a mantenere la sua vettura sempre tra le prime dieci posizioni. Qualifiche in cui le monoposto della maggior parte dei team sembrano andare di pari passo. Nessuna delle Visa Cash App RB è riuscita a raggiungere la Q3.

Sarà difficile battere Max Verstappen, ma “mai dire mai”

In queste settimane di pausa la Red Bull sembra aver ritrovato il passo. Ma nonostante Verstappen sia, al momento, il più veloce del weekend, l’attuale Campione del Mondo domani partirà “solo” dalla seconda casella. Con lui in prima fila, ancora una volta, il rivale per il titolo mondiale: Lando Norris. A fine Q3 George Russell causa bandiera gialla dopo essere andato a muro. Incidente che ha interrotto in anticipo la prova e ha permesso a Norris di conquistare la pole. Ottima prestazione anche da parte della Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc rispettivamente terza e quarta posizione.

