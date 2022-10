GP Stati Uniti, Mercedes: “Tutto è andato secondo i piani”

Ad Austin le performance in entrambi i turni di free practice sono state senza troppi intoppi per Mercedes in vista del GP degli Stati Uniti

Si torna oltreoceano nel paese a stelle e strisce. Le due sessioni di libere nell’assolata Austin sono state teatro di intenso lavoro per la scuderia di Brackley. Nella prima sessione sia Hamilton che Russell hanno lavorato parecchio, in virtù del fatto che Mercedes ha portato il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Successivamente, invece, i due alfieri sono scesi in pista per le FP2 che ha compreso anche i test Pirelli. Quali sono le impressioni a caldo di Mercedes in vista del GP degli Stati Uniti?

Al termine delle FP1, Lewis Hamilton ha concluso al terzo posto con un tempo di 1:37.332, il compagno di squadra George Russell ha stampato un crono di 1:37.802 che l’ha portato al settimo posto. Nelle FP2, invece, Hamilton ha chiuso all’ottavo posto con un crono di 1:39.698 mentre il compagno Russell ha concluso al tredicesimo posto con un tempo di 1:40.562.

Dichiarazioni Hamilton:

Dopo le due sessioni di libere si è espresso Hamilton: “Tutto è andato secondo i piani oggi. Sono molto grato a tutti coloro che sono tornati in fabbrica per aver lavorato così duramente e per averci apportato aggiornamenti per questo fine settimana. È stato un anno incredibilmente difficile per noi e il team ha continuato a spingere. Tutti hanno tenuto la testa bassa e sembra che stiamo progredendo con le prestazioni della vettura”.

“Le FP2 non ci hanno fornito alcun indizio reale sulle nostre prestazioni a causa dei test sugli pneumatici, ma le FP1 sono state abbastanza buone. Speriamo di apportare alcune modifiche stasera e scopriremo domani dove siamo esattamente, ma non sembra che siamo troppo lontani. Il test con le Pirelli è stato un esperimento ‘divertente’, non sai cosa aspettarti quando scendi in pista e c’è sempre un bilanciamento diverso, perché le gomme si comportano in modo diverso ogni volta che esci. Ho cercato di entrare nel ritmo e di sentire quali sono queste differenze”, ha affermato il britannico.

Dichiarazioni Russell:

Anche Russell si è espresso dicendo: “Sicuramente è stata una sessione FP2 unica con il test delle gomme, ma utile per imparare e capire quali gomme avremo per il prossimo anno. Ognuno era su compound leggermente diversi, quindi dobbiamo capire cosa possiamo ricavarne in termini di apprendimento. Finora gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla monoposto sono andati bene”.

“Le FP1 sono state una sessione strana oggi, con alcune squadre che sembravano inaspettatamente veloci e altre che non erano veloci come ci aspettavamo. Con il diverso formato delle FP2 la nostra monoposto mi è sembrata abbastanza performante, il che è promettente. Spero che questo fine settimana saremo davanti al midfield. Lavoreremo il più duramente possibile durante la notte e cercheremo di avere una vettura veloce in vista del Gran Premio”, ha detto Russell per concludere.