GP Stati Uniti, la griglia di partenza

Sul circuito di Austin, è Carlos Sainz in pole position al termine delle qualifiche del GP Stati Uniti, quartultima prova della stagione 2022. Il pilota della Ferrari riesce a conquistare la pole, la prima per la Scuderia sul circuito texano e domani partirà dalla prima fila.

Prima fila composta da Carlos Sainz e da Max Verstappen su Red Bull quella che vedremo sulla griglia di partenza. L’olandese al termine delle qualifiche era terzo, ma complice la penalità subita da Charles Leclerc che retrocede di dieci posizioni, sale al secondo posto.

CARLOS SAINZ TAKES POLE!

He storms to his third pole in F1, with Leclerc second-fastest, and Verstappen third#USGP #F1 pic.twitter.com/xvwibxXxKy

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022