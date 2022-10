GP Stati Uniti, qualifiche: Sainz conquista la pole

SARÀ CARLOS SAINZ A SCATTARE DALLA POLE POSITION ALLO SPEGNIMENTO DEI SEMAFORI DEL GP DEGLI STATI UNITI

Dopo le prime due sessioni di prove libere, le FP3 hanno ristabilito i valori in pista. Durante la giornata di venerdì abbiamo visto mutare numerose volte la classifica finale. Stamattina abbiamo invece ritrovato la coppia Verstappen-Leclerc davanti a tutti gli altri, staccando gli avversari di più di quattro decimi. Tuttavia, ci siamo preparati a tutto poichè Perez, Zhou, Alonso e Leclerc saranno penalizzati e dovranno retrocedere nella griglia di partenza.

QUALIFICHE GP STATI UNITI: Q1

La prima fase delle qualifiche è iniziata con qualche difficoltà per i piloti, che hanno dovuto affronatare le forti raffiche di vento che si sono fatte sentire in particolar modo sul rettilineo principale. A chiudere in cima alla classifica sono stati i due ferraristi che hanno messo dietro sé le Red Bull e le Mercedes. Si sono presentati in buona forma anche i piloti dell’Alfa Romeo e dell’Aston Martin che sono riusciti a tagliare il Q1 senza complicazioni.

I primi esclusi sono stati Latifi, Schumacher, Ocon, Ricciardo e Magnussen. Non è andata bene la qualifica del giovane tedesco di casa Haas, che nell’ultimo tentativo ha perso la macchina girando su se stesso. Anche Ricciardo e Ocon hanno faticato molto a mettere insieme il giro giusto e hanno pagato il confronto con i compagni di squadra, che invece si sono piazzati nella top ten.

Q2: ECCO GLI ELIMINATI

Dopo una breve pausa, riprende l’attività in pista e i primi piloti a tornare a girare sono Albon e Gasly. Il sole inizia a calare e la sfida si fa sempre più accesa tra i 15 piloti rimasti. È subito lotta al millesimo tra Leclerc e Verstappen che approcciano l’ultima curva in modo diverso, cercando di sfruttare al massimo la pista. I due piloti di Maranello hanno scelto di non scendere nuovamente in pista per il secondo tentativo, risparmiando così un treno di gomme.

Ottima la performance di Albon, che sceso subito in pista, ha spinto al massimo per cercare di conquistare la top ten. Nonostante gli sforzi e gli ottimi tempi, non è riuscito a compire il miracolo riportando la Williams in Q3. Ha faticato anche Gasly, che sin dall’inzio del Q2 ha avuto numerosi bloccaggi. Invece, a seguito della cancellazione dei tempi di Zhou e Tsunoda i due sono stati esclusi, lasciando il posto a Norris.

🏁 ELIMINATED IN Q2 🏁 Albon

Vettel

Gasly

Zhou

Tsunoda Lando Norris was classified outside the top 10, but a track time deletion for Zhou means he drops to P14#USGP #F1 pic.twitter.com/hKNGjRJ9MU — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

GP STATI UNITI: SAINZ SCATTA DALLA POLE

All’inizio dei dodici minuti del Q3 i piloti non hanno aspettato tempo e sono subito scesi in pista. Come solito, i primi giri sono stati utili a mettere insieme i settori per peparasi all’ultimo tentativo. Nonostante fossero i primi giri, non si sono di certo risparmiati. I due piloti Ferrari hanno siglato sin da subito tempi veloci, conquistando la prima fila virtuale. Dietro di loro, un po’ a sorpresa, si è piazzato Hamilton, che è riuscito a portarsi davanti ad entrambe le Red Bull. Non è stato soddisfatto il due volte Campione del Mondo, che ha ammesso di aver commesso qualche errore nei primi tentativi.

Quando manca poco più di un minuto alla bandiera a scacchi, i piloti si lanciano per l’ultimo giro, cercando di raccimolare millesimi ad ogni settore. Ad avere la meglio è stato il pilota spagnolo, che ha conquistato la terza pole position in carriera facendo la differenza negli ultimi due settori. A completare la prima fila tutta rossa c’è Leclerc, che tuttavia, domani partirà dalla 12esima casella. In seconda fila si sono piazzate le Red Bull di Verstappen e Perez, a seguire: Hamilton, Russell, Stroll, Norris, Alonso e Bottas.