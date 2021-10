GP Stati Uniti, la griglia di partenza definitiva

La griglia di partenza del GP degli Stati Uniti vede scattare dalla posizione al palo Verstappen, seguito da Hamilton e Perez. Seconda fila per la rossa di Leclerc

Terminano le qualifiche in quel di Austin e ad accaparrarsi la prima piazzola sulla griglia di partenza del GP degli Stati Uniti è Max Verstappen. Pole position conquistata dal pilota numero 33 con poco più di due decimi di vantaggio sul rivale nella contesa del titolo iridato, Lewis Hamilton. Il britannico si è infatti qualificato secondo per una prima fila caldissima sul fronte della corsa al mondiale. Terza posizione per Perez, acclamatissimo dal pubblico americano, il quale aveva primeggiato nelle FP2 e nelle FP3, oltre che nella prima parte del Q3.

OTTIMA FERRARI, DELUSIONE ALPINE

In seconda fila, al fianco del messicano, partirà Charles Leclerc, il quale ha fatto registrare il quinto miglior tempo; sale però in quarta posizione grazie alla penalità che Bottas dovrà scontare al via del Gran Premio di domani. Il finlandese partirà dunque nono, dovendo retrocedere di cinque posizioni rispetto alla qualifica per aver cambiato motore. Apre la terza fila l’altra Ferrari di Sainz, quinto, affiancato da Daniel Ricciardo, mentre il compagno di squadra dell’australiano, Norris, partirà settimo. Le due AlphaTauri di Gasly e Tsunoda prenderanno il via rispettivamente dall’ottava e dalla decima posizione.

Delude l’Alpine che con Ocon non riesce a sfruttare la scia fornitagli dal compagno di squadra, venendo così eliminato nel corso del Q2 con l’undicesimo tempo. Oltre al francese, non passano il taglio Vettel, Alonso e Russell, che però partiranno dal fondo a seguito della sostituzione della Power Unit, e Giovinazzi, il quale partirà dodicesimo. Tredicesimo posto per Stroll, primo degli esclusi al termine della Q1 ma che avanza in griglia grazie alle varie penalità. In settima fila, con lui, Latifi, seguito da Raikkonen e dalle due Haas di Schumacher (15°) e Mazepin (16°).

That was qualifying at its dramatic best! Max Verstappen and Lewis Hamilton lock out the front row for the seventh time this season#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Mb7NjkmlKp — Formula 1 (@F1) October 23, 2021

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEGLI STATI UNITI

PRIMA FILA

1. Max Verstappen

2. Lewis Hamilton

SECONDA FILA

3. Sergio Perez

4. Charles Leclerc

TERZA FILA

5. Carlos Sainz

6. Daniel Ricciardo

QUARTA FILA

7. Lando Norris

8. Pierre Gasly

QUINTA FILA

9. Valtteri Bottas

10. Yuki Tsunoda

SESTA FILA

11. Esteban Ocon

12. Antonio Giovinazzi

SETTIMA FILA

13. Lance Stroll

14. Nicholas Latifi

OTTAVA FILA

15. Kimi Räikkönen

16. Mick Schumacher

NONA FILA

17. Nikita Mazepin

18. Sebastian Vettel

DECIMA FILA

19. Fernando Alonso

20. George Russell