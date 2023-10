GP Stati Uniti, Norris: “Potevamo fare la pole, è stato un peccato”

Anche negli Stati Uniti la McLaren conferma le sue ottime prestazioni: Norris partirà in seconda posizione domenica

Una McLaren ancora in ottima forma per le qualifiche del GP degli Stati Uniti con Lando Norris in seconda posizione. Il compagno di squadra invece partirà decimo, dopo la strabiliante prestazione in Qatar. Qualche errore è stato commesso, ma nulla è perduto. Anche la Sprint Race della giornata di sabato potrà sicuramente regalare nuove incredibili emozioni.

Le parole di Lando

“Si, sono contento, è stata una buona giornata, non ci aspettavamo un risultato come questo. Si tratta sicuramente di un bel risultato per il team”, ha detto il pilota ai microfoni. “Non ho commesso tanti errori come la settimana scorsa, oggi però avevamo qualcosina in più per fare la pole perché ho visto che anche Charles ha commesso qualche errore, è stato un peccato. Magari un’altra opportunità mancata, ma sono comunque contento”, ha aggiunto Norris.

Alla domanda se cercherà di attaccare subito in curva 1, vista la partenza dal lato pulito della pista, ha risposto: “Non si può mai sapere. Sarà difficile sorprendere Charles, però siamo in un’ottima posizione, ci sarà anche la Sprint e domenica si lotterà per un altro podio“, ha concluso.