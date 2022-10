GP Stati Uniti, Alonso: “Buone opportunità per sorpassare”

Alla vigilia del GP Stati Uniti, Fernando Alonso affronterà una nuova sfida con l’obiettivo di recuperare i punti persi nel corso della stagione

Fernando Alonso si appresta a disputare il GP Stati Uniti ad Austin, su un tracciato dove in carriera è salito sul podio, ma mai da vincitore. Una nuova tappa, dove l’obiettivo dello spagnolo e dell’Alpine è di conquistare punti e terminare la stagione al meglio.

In vista dell’appuntamento, il quartultimo della stagione 2022, Alpine ha portato ulteriori novità che riguardano il fondo, viste le buone prestazioni viste a Singapore e a Suzuka. Otmar Szafnauer spiega che ad Austin il fondo sarà caratterizzato da una piccola modifica nella parte esterna.

Una nuova opportunità, per Fernando Alonso di recuperare i punti persi nel corso della stagione per sfortune, e affidabilità o errori di strategia. Ad Alonso piace molto Austin, dove ci può trovare delle buone opportunità per sorpassare. Le caratteristiche del tracciato esaltano lo spagnolo, con spunti per una magica rimonta, come lui da vero guerriero in passato ha spesso mostrato di saper fare.

Setting up in Austin 🇺🇸#USGP pic.twitter.com/PUACVFYhB5 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 20, 2022

Fernando: “Grande atmosfera”

“È un bel circuito dove correre. Normalmente, qui ci sono state gare emozionanti e ci sono buone opportunità per sorpassare. Mi è sempre piaciuto andare in America per correre. In questa stagione, già abbiamo avuto una gara a Miami, e il prossimo anno ci saranno tre Gran Premi,” ha commentato Fernando Alonso alla vigilia del GP Stati Uniti.

Gli Stati Uniti dove la Formula 1 si appresta a disputare il Gran Premio, vanta un mercato sempre più in crescita. Fernando Alonso lo sa bene, dato che ha corso a Daytona e a Indianapolis, facendosi conoscere dai tifosi americani.

“Il circuito di Austin è caratterizzato da un buon mix di rettilinei e curve, e con tante ondulazioni e ampie curve. Il primo settore è piuttosto divertente, ma anche una vera sfida. I tifosi americani si sono innamorati dello sport. Abbiamo una grande atmosfera garantita e spesso con gli spalti gremiti,” ha così aggiunto lo spagnolo in conclusione.