Alpine più forte a Singapore e Suzuka: come?

Il direttore sportivo del team ha parlato degli aggiornamenti per le prossime due gare in calendario

Dopo gli scarsi risultati ottenuti a Monza, con entrambi i piloti esclusi dalla zona punti (Ocon 11esimo e Alonso 19esimo), Alpine punta tutto sulle prossime due gare, a Singapore e Suzuka. Tra le modifiche che verranno apportate alle vetture, un nuovo fondo per migliorarne la performance su tracciati dal potente carico aerodinamico. Ad anticiparlo a Motorsport.com è Alan Permane, direttore sportivo del team, che ha parlato della delusione sul tracciato brianzolo e delle speranze di tornare a lottare con i primi del gruppo.

This team 💙 Non-stop effort and teamwork over the past three weeks 💪 We head into the break firmly P4 in the Constructors Championship#Alpine #F1 pic.twitter.com/cVDwKOwYhY — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 15, 2022

“Con questa vettura a Suzuka sarà divertente”

Permane ha rivelato che il nuovo fondo progettato dalla sua scuderia è mirato ad adattarsi al circuito cittadino di Marina Bay, molto impegnativo in termini di carico aerodinamico. “Quello che è successo a Monza è stato circostanziale, ma per Singapore abbiamo un nuovo fondo che ci aiuterà a fare un altro passo avanti in termini di carico aerodinamico. Torneremo alla nostra posizione reale e non vediamo l’ora di andare a Suzuka con questa vettura; sarà divertente“, ha dichiarato il direttore sportivo.

Monza è stata la seconda gara della stagione in cui l’Alpine se ne è andata a mani vuote. Permane ha riconosciuto che non si aspettavano di soffrire così tanto, ma adesso l’obiettivo è tornare a essere la quarta forza del mondiale: “Non ci aspettavamo di soffrire così tanto a Monza. Pensavamo che sarebbe andato bene. Venerdì siamo andati bene e ci sono cose che non capiamo. I long run senza DRS sono stati buoni, siamo stati più veloci della McLaren e il resto dei nostri rivali contro cui gareggiamo in pista. Non siamo veloci come i primi tre, questo è certo, ma non ci aspettavamo drammi di alcun genere. Abbiamo faticato a trovare il ritmo in qualifica e in gara la vettura non era facile da guidare. Questo ci hanno detto i piloti, cosa non usuale“, ha poi concluso Permane.