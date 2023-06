GP Spagna, Norris: “Terzo? Sono sorpreso”

GP Spagna, tra le sorprese di queste qualifiche, c’è Lando Norris che con la sua McLaren si piazza in terza posizione

È stata una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena, questa che si è svolta sul Circuit de Barcelona-Catalunya, per creare la griglia di partenza del GP Spagna 2023. Tra le tante sorprese, c’è Lando Norris, pilota britannico della McLaren che si piazza in terza posizione, alle spalle del poleman Max Verstappen, e di Carlos Sainz Jr.

McLaren in grande spolvero da inizio sessione, con entrambi i piloti che riescono a giocarsela, classificandosi spesso tra i top ten o meglio tra i migliori sei.

Lando Norris, nelle ultime fasi della Q3 s’inventa un giro straordinario con la sua McLaren MCL60. Il pilota britannico, ferma il cronometro in 1’12″792, che gli consente di ottenere una buonissima terza posizione.

Lando: “In queste condizioni complicate, sembriamo andare bene”

“Sono sorpreso di essere qui. Ma, che lavoro fantastico. Terza posizione, è quasi seconda. È la gara di casa di Carlos [Sainz] e allora mi sono detto, “che gli regalo un paio di decimi”,” le prime parole di Lando Norris, ai microfoni di Marc Gené al termine delle qualifiche del GP Spagna 2023.

“Sono molto contento, d’altronde un terzo posto. Bene così, siamo stati veloci nel corso di tutta la qualifica. Quindi, andiamo avanti così”.

“È sempre in buone condizioni, per noi è una buona pista. Direi che mi piace. Le qualifiche sono state difficili. Ma noi in queste condizioni complicate, sembriamo andare bene,” ha poi aggiunto in conclusione.