GP Spagna, Sainz: “Domani cercherò il podio”

Condizioni difficili e aggiornamenti da interpretare, ma lo spagnolo della Ferrari è pronto a correre per conquistare il podio nella gara di casa

Il GP di Spagna si preannuncia una grande incognita. Sul circuito spagnolo le prestazioni delle due Ferrari sono sembrate molto diverse l’una dall’altra e, ad avere la meglio, è stato proprio Carlos Sainz che su questa pista ha voglia di regalare il podio ai tanti tifosi accorsi per supportarlo. Lo spagnolo ha conquistato la seconda casella nella qualifica appena conclusa, a quattro decimi dal poleman di giornata Max Verstappen.

Intervistato da Marc Gené al termine della sessione, è apparso molto soddisfatto del risultato: “Credo di essere stato molto bravo oggi, sento di aver guidato molto bene. C’è sempre un decimo qua o là, ma ho spinto dando tutto, ho messo sul tavolo tutto quello che avevo. Eravamo molto vicini a McLaren, Alpine, Mercedes e Aston Martin…insomma eravamo un grande gruppo e credo che questa sia la miglior posizione possibile oggi“.

CONDIZIONI NON OTTIMALI

Sainz ha sottolineato come le condizioni delle qualifiche del GP di Monaco non fossero oggi ottimali per conquistare buoni risultati. Proprio per questo l’aver guadagnato la seconda posizione è un po’ una sorpresa e un po’ una soddisfazione. Lo spagnolo ha evidenziato come il passare Q1 e Q2 non fosse scontato, sorte che infatti ha colpito il compagno di squadra, escluso al termine della Q1.

“Però siamo nella miglior posizione possibile“, ha dichiarato Sainz. “E domani possiamo concentrarci sul podio“. Del resto salire sul podio nel Gran Premio di casa sarebbe un grande risultato, senza contare che darebbe una spinta di autostima e incoraggiamento a tutto il team. Il morale dello spagnolo comunque è sembrato piuttosto alto, grazie anche ai tanti tifosi presenti sugli spalti: “Oggi è stato complicato, avete visto come le condizioni fossero difficili un po’ per tutti“, ha detto Sainz rivolgendoci al pubblico. “Sicuramente l’appoggio di questo pubblico mi ha aiutato. Tutte le sessioni sono state al limite, ma domani cercherò il podio“.